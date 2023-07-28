Сили оборони України вперше застосували на полі бою 60-мм міномет Сommando (відео)

Міномет дуже зручний та легкий, тому не є проблемою швидко змінити локацію для здійснення пострілів, які є надзвичайно точними.

Related video

Прикордонники освоїли 60-мм міномети, які виробляє одна з країн НАТО, для знищення російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України на YouTube.

Зброя дуже легка та зручно переноситься. Головне її призначення – прикриття наступальних дій та знищення ворогів. На відео показали, як прикордонники Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, засвоюють 60-мм міномет Сommando.

Ця зброя в першу чергу використовується для знищення великих груп піхоти. Міномет дуже зручний та легкий, тому не є проблемою швидко зміни локацію для здійснення пострілів.

"Зброя для легкої піхоти, для наступальних дій", – пояснив боєць на псевдо "Діджей".

Міномет Сommando: історія створення

Цю зброю відносять до класу легких піхотних мінометів, які були створені для швидкого розгортання та максимальної мобільності. Калібр 60 мм (2,4 дюйма) або менше в діаметрі дозволяє здійснювати точні постріли. Найперші моделі представили ще у 1930-х роках.

Міномети Commando часто мають спрощену конструкцію, наприклад ремені замість сошок, ручки для перенесення та обмежене обладнання для прицілювання. Деякі з цих ременів мають позначки розмірами, щоб артилерист наступив на позначену точку ременя і відтягнув його, після чого міномет буде нахилений таким чином, щоб вести вогонь у відстань, позначену в цій точці ременя.

Турецьку версію міномета, якою користуються українські захисники, випускає корпорація механічної та хімічної промисловості. Компанія переважно виробляє обладнання для збройних сил Туреччини, таке як боєприпаси для стрілецької та важкої зброї, артилерійські системи, авіаційні бомби, міни, вибухові речовини та ракети. MKEK також виробляє вироби цивільного призначення, такі як сталь, латунь, а також електричні частини та обладнання.

Нагадаємо, 14 липня командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу артилерії князівської бригади. Аеророзвідка допомогла мінометним розрахункам бригади із Волині ефективно виконувати завдання на фронті.