ТЦК отправил повестку "азовцу", который уже 640 дней пребывает в плену (фото)

По словам жены пленного защитника, дежурный Салтовского РТЦК предложил ей взять отпуск и приехать в Харьков для решения вопроса с повесткой.

Салтовский Районный территориальный центр комплектации и социальной поддержки (РТЦК и СП) Харькова прислал повестку на адрес старшего сержанта бригады "Азов" и защитника Мариуполя Степана "Байды" Головко, который уже 21 месяц пребывает в российском плену. Об этом написала супруга военного Анна Байда в Facebook 14 февраля.

"Салтовский РТЦК и СП города Харькова так любит моего мужа, бойца бригады Азов НГУ, защитника Мариуполя, который после выхода из Азовстали уже 21 месяц находится в плену, что на 14 февраля прислал ему валентинку в виде повестки", — написала Анна.

Повестка пленному "азовцу"

Девушка отметила, что в ответ на ее звонок дежурный РТЦК предложил взять отпуск и приехать в Харьков для решения этого вопроса, при том, что она сама является военнослужащей ВСУ.

"Напоминаю, почти два года плена — районный военкомат даже не знает, что человек на службе…" — подчеркнула она.

ТЦК и СП прислал повестку пленному военному

Позже Анна также напомнила, что, согласно закону, повестка должна быть вручена лично или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

"Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?" — спросила жена "азовца".

ТЦК и СП прислал повестку пленному военному

Анна отметила, что с момента, когда ее муж вышел по приказу с территории завода "Азовсталь", прошло уже 640 дней.

"640 дней ада в российских застенках… и так же 640 дней полного неуважения со стороны местных РТЦК и СП…" — написала она.

Степан Головко уже 640 дней пребывает в плену

Степан Головко уже 640 дней пребывает в плену

На момент публикации новости в Салтовском РТЦК и СП никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, 12 января стало известно, что в Полтавской области мужчина получил 18 повесток, отказался от мобилизации и попал под суд. В ТЦК и СП заявили, что гражданина ВВК признала годным к службе и направила в учебные центры, однако комиссия отказывалась брать его на обучение

Ранее, 31 января, в Украине за уклонение от мобилизации осудили мужчину, который сам воспитывает двоих детей. 25 ноября его ждали в пункте сбора, откуда должны были отправить в воинскую часть. Однако он так и не появился, проигнорировав повестку. Это квалифицировали как уклонение от призыва.