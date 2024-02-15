"Новые удары по флоту": "Атеш" заметил около десяти российских кораблей разного типа (фото)

В Санкт-Петербурге партизаны зафиксировали российские корабли различного типа, в частности корветы, противодиверсионные катера, тральщики и две подводные лодки.

Украинское подполье проследило за балтийским флотом Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Партизаны заметили около десяти кораблей различного типа. Об этом сообщили в движении "Атеш" в Telegram 15 февраля.

"Атеш" следит за балтийским флотом России в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Агенты начали работу по сбору данных о балтийском флоте РФ. В результате партизанам удалось собрать данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт. В частности, "Атеш" зафиксировал около десятка кораблей разного типа — корветы, противодиверсионные катера, тральщики и две подводные лодки.

Балтийский флот РФ в Санкт-Петербурге Балтийский флот РФ в Санкт-Петербурге

В партизанском движении заявили, что продолжают проводить разведку, собирать данные о российских войсках и передавать всю собранную информацию Вооруженным силам Украины.

"Вместе мы будем проводить новые удары по армии и флоту противника", — добавили в "Атеш".

Фото: Атеш

Напомним, 14 февраля украинские военные потопили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" возле временно оккупированной Алупки в Крыму. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, ВСУ уничтожили все три судна, которые в начале полномасштабного вторжения вошли в бердянский порт.

В тот же день в СМИ сообщили, что Черноморский флот РФ теряет примерно по одному боевому кораблю в месяц. За два года боев Силы обороны взорвали или потопили три корабля проекта 775 и проекта 1171 "Саратов" и "Тапир".