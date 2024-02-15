Япония не пустила в порт американский эсминец Arleigh Burke: что произошло

Американский корабль USS Rafael Peralta должен был зайти в порт города Исигаки на Окинаве для отдыха и пополнения запасов, однако в итоге бросил якорь у побережья острова.

Префектура Окинавы отклонила запрос ракетного эсминца USS Rafael Peralta класса Arleigh Burke зайти в порт города Исигаки. В итоге американский военный корабль был вынужден бросить якорь у побережья одноименного острова Исигаки, а затем высадить экипаж на берег. Об этом 15 февраля сообщили в британском Naval News.

В публикации говорится, что согласно заявлению японских лиц, корабль Rafael Peralta (DDG 115) — один из новейших эсминцев ВМС США, оснащенный боевой системой Aegis Baseline 9 и управляемыми ракетами, — должен был совершить заход на остров Исигаки с 11 по 14 марта для отдыха и пополнения запасов.

Однако 9 февраля городские власти приняли решение не разрешать эсминцу заходить в порт на том основании, что осадка корабля слишком глубокая и превышает стандарты безопасности для использования порта.

Дело в том, что японская ассоциация портов и гаваней установила стандарт безопасного использования портов: необходимая глубина воды должна быть равна осадке прибывающего судна умноженной на коэффициент 1,1. В данном случае, самая глубокая пристань в порту Исигаки составляет 10,5 метра, а осадка эсминца Arleigh Burke — 9,8 метра. Если применить его осадку к этой формуле, то требуемая глубина составит 10,78 метра, что превышает 10,5 метров глубины порта Исигаки.

Обозреватели отмечают, что остров Исигаки, расположенный недалеко от Тайваня, а также спорных островов Сенкаку, имеет геополитическое значение для Китая. Таким образом, первый заход американского корабля в район острова может свидетельствовать о создании плацдарма, с целью сдерживания Пекина в случае непредвиденной ситуации на Сенкаку и Тайване.

Ранее сообщалось, что Морские силы самообороны Японии завершили модернизацию двух кораблей класса Izumo, который фактически стали легкими авианосцами. Работы были завершены несмотря на то, что Японии после Второй мировой войны не позволено официально иметь авианосцы.