"Большие надежды": британская разведка о последствиях для РФ от потери БДК "Цезарь Куников"

По данным аналитиков, украинская сторона продолжает показывать эффективные результаты и перехватывать инициативу в Черном море. Теперь противнику будет сложнее пополнять резервы.

14 февраля украинским защитникам удалось уничтожить большой десантный корабль ВС РФ "Цезарь Куников". В отчете разведки Министерства обороны Великобритании назвали последствия такой потери для противника.

По данным аналитиков, речь идет о надводном корабле класса Ropucha и в результате украинских атак уже удалось потопить три таких судна. Всего у российских оккупантов их около 10.

"На это судно возлагались большие надежды по материально-техническому обеспечению Черноморского флота и войны России в Украине. Потеря судна почти наверняка еще больше ограничит российские ресурсы в Черном море и сделает логистическую цепочку Черноморского флота уязвимой для новых атак", — говорится в сообщении аналитиков.

В то же время, говорится дальше в отчете британской разведки, если Крымский мост окажется закрыт, тогда сократятся поставки резервов для ВС РФ. Соответственно, логистические перевозки между материковой частью России и оккупированным Крымским полуостровом сильно усложнятся.

"Изобретательность Украины, скорее всего, помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить у России инициативу на море", — подытожили аналитики.

В британской разведке назвали последствия для РФ после уничтожения БДК "Цезарь Куников" Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что 14 февраля ВСУ и ГУР МОУ уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" с помощью ударных морских дронов. Это произошло в территориальных водах Украины возле Алупки в Крыму.

Также в ГУР МОУ заявили, что корабль "Цезарь Куников" мог перевозить ракетное вооружение. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, противник при помощи корабля мог перевозить не только личный состав, но и боекомплект. Предварительно никому из экипажа не удалось спастись.