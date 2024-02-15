"Вопрос очень болезненный": лишат ли аспирантов-контрактников отсрочки, — комитет Рады

Образовательный комитет Рады предложил другой вариант, как "отсеять" тех, кто поступил на аспирантуру во избежание призыва. Нардеп Наталья Пипа уверена, что норму по аспирантам примут с этими правками.

В Украине предлагают лишить отсрочки от мобилизации аспирантов, которые учатся на контракте. О том, будет ли принята эта норма, в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

"Этот вопрос на самом деле очень болезненный. Это правда, что аспиранты, в частности контрактники, очень увеличились в 2023 году по сравнению с 2021 — это примерно на 10 тысяч. Среди них есть частично люди, которые таким образом хотели получить отсрочку от мобилизации", — сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что очень важно обеспечить всех украинцев равными правами без дискриминации. В то же время, по ее словам, такие граждане должны действительно заниматься наукой, чтобы их отсрочка "имела смысл".

В Украине хотят ввести дополнительные проверки знаний. Для поступления в аспирантуру нужно будет сдавать экзамен, похожий на ВНО — общенаучный тест по английскому языку. Те, кто уже учится в аспирантуре, будут сдавать аттестационные тесты.

"Министерство образования и науки ожидает, что в результате этих экзаменов и тестов треть тех, кто пошел заниматься не наукой, а таким образом получить отсрочку, отсеется", — объяснила Пипа.

Она убеждена, что норма будет принята с правками образовательного комитета. То есть украинские аспиранты все же получат отсрочку от мобилизации, но будут сдавать дополнительные экзамены.

"Мои прогнозы — 99%, что будет принята", — добавила Пипа.

Комментарий Натальи Пипы (об отсрочках для аспирантов — с 0:49)

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал сумму, которая нужна для мобилизации полмиллиона украинцев.

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