ВС РФ продвинулись дальше Ласточкиного и на юге Авдеевки, — DeepState (карта)
По данным российских источников, под их контролем до 17,5% города. В ISW подтвердили, что ВС РФ оккупировали 15,4% городской территории по состоянию на 14 февраля.
Российские войска продвинулись восточнее населенного пункта Ласточкино в Ясиноватском районе Донецкой области и южнее Авдеевки. Об этом сообщает проект DeepState.
"Враг продвинулся дальше Ласточкиного и на юге Авдеевки", — говорится в публикации.
По сведениям аналитического центра "Институт изучения войны", 14 февраля российские войска, согласно некоторым данным, продвинулись возле Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
По информации российских источников, ВС РФ подошли к основной украинской линии снабжения вдоль улицы Грушевского.
Российские военкоры также утверждали, что ВС РФ продвинулись к северу от города, возле карьера, к югу от Коксохимического завода, на 1,4 км вширь и на 930 метров глубину к югу от Опытного.
ISW не нашли визуальных подтверждений этому. Представители ВСУ сообщили, что поддерживается несколько линий снабжения.
Российские источники утверждают, что под их контролем до 17,5% города. ISW подтверждает, что ВС РФ оккупировали 15,4% городской территории по состоянию на 14 февраля.
Напомним, что силы противника в 10 раз превосходят ВСУ в Авдеевке. Украинским защитникам трудно закрепиться на новых рубежах, поскольку все уничтожено артиллерией.
Также сообщалось, что оборона Авдеевки может обойтись столь же дорогой ценой, как и битва за Бахмут, считают авторы статьи в The Financial Times.