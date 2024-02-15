Самый большой процент по Европе: 80% финнов готовы воевать, если РФ нападет, — социолог

По словам журналиста-социолога Арсения Свинаренко, Россия является большой угрозой для всех, но жители Финляндии в большинстве своем готовы встать на защиту Родины.

Примерно 80% опрошенных граждан Финляндии готовы защищать свою страну на фронте, если Российская Федерация осуществит вторжение. Такие цифры озвучил журналист-социолог финского Сообщества исследований молодежи Арсений Свинаренко в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, опрошенные люди в большинстве своем готовы защищать свою родину в любом случае, даже если результат такой защиты будет казаться неопределенным.

"То есть, большого размера Россия и большого размера российская армия являются угрозой, но подавляющее большинство (финнов, — ред.) готовы защищать Финляндию в 80%", — заявил Арсений Свинаренко.

В то же время он отмечает, что проведенный опрос показал, что граждане до 25 лет реже высказывают свою готовность защищать Финляндию в случае нападения агрессора. За последние несколько лет эта статистика стала еще ниже. Если ранее было 77%, то сейчас — 69%.

При этом, если брать опросы по всей Европе, то процент тех, кто готов защищать свою родину в случае нападения, самый высокий именно в Финляндии, продолжил Арсений Свинаренко.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что каждый шестой гражданин Германии и Польши готов защищать свою страну в случае войны с РФ. Согласно результатам опроса, 40% немцев ни при каких обстоятельствах не возьмут в руки оружие, а каждый третий поляк готов бежать в безопасное место.

15 декабря 2023 года сообщалось, готовы ли украинцы на уступки ради скорейшего окончания войны. Социологи говорят, что в Украине увеличивается количество тех, кто готов на территориальные уступки в обмен на окончание войны. За полгода их число выросло на 6%, а за год на 8%.

Опрос опубликованный 10 февраля 2023 года показывал, что четверть немцев покинули бы ФРГ в случае войны с РФ, а вот бороться за родину были готовы 11%. По данным исследования, каждый десятый немец готов добровольно защищать свою родину (5%). Еще 6% взрослых граждан ФРГ ожидают призыва на фронт в случае начала военных действий с РФ.