Удар по Белгороду: в ЦПД говорят, что возле ТЦ упала российская ракета

По словам главы ведомства Андрея Коваленко, есть немало фактов, которые указывают на то, что торговый центр пострадал из-за ракеты, принадлежащей РФ.

Ракета, которой 15 февраля был нанесен удар возле торгового центра в Белгороде, вероятно, принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"Есть немало фактов, что в Белгороде упала российская ракета сегодня", — говорится в публикации.

При этом Коваленко не уточнил, о каких именно фактах идет речь.

Публикация главы ЦПД СНБО Фото: Скриншот

Удар по ТЦ в Белгороде: что известно

Утром 15 февраля в России сообщили об обстреле Белгорода, в результате которого есть погибшие и раненые. По информации журналистов, один из сбитых реактивных снарядов якобы упал возле ТЦ на улице Плеханова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 6 погибших и 17 пострадавших. Тем временем росСМИ сообщили, о 9 погибших и 20 пострадавших.

В Минобороны РФ утверждают, что удар якобы нанесли украинский силы при помощи реактивной системы залпового огня РМ-70 "Вампир".

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и "принять меры к недопущению подобных ситуаций".

В свою очередь пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова анонсировала созыв заседания Совета безопасности ООН. По ее словам, в Белгороде произошел "террористический акт".