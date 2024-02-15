"Я и подумать не мог": репортер CNN рассказал об увиденном на фронте в Украине

По словам журналиста Фредерика Плейтгена, больше всего его поразило количество трупов российских военных, которых никто не забирает.

Военный репортер CNN Фредерик Плейтген поделился воспоминаниями о своей последней поездке на линию фронта в Украине. О своих впечатлениях он рассказал в интервью Сандре Майшбергер 15 февраля.

Плейтген сообщил, что познакомился с военнослужащими из подразделения операторов дронов Сил обороны Украины, которые атаковали российские позиции. По его словам, украинские военные могли "буквально смотрели в лица" российских солдат.

"Больше всего меня потрясло то, сколько трупов лежит вокруг. Везде полно мертвых россиян, частей тел, деталей машин. Ничего не убирается", — вспоминает журналист.

По мнению Плейтгена, украинцы смогут выстоять даже без пакета помощи от США, полагась на беспилотные аппараты. Он отметил, что в настоящее время они создают авиацию дальнего радиуса действия, состоящую из БПЛА, чтобы атаковать маршруты снабжения оккупантов.

"Мы много говорим о том, что Украина страдает, и это, конечно, правда. Но сколько своих людей Путин отправляет на смерть — я и подумать не мог, что все будет так плохо, как сейчас", — подчеркнул репортер.

Фредерик Плейтген рассказал о своем визита на линию фронта

Напомним, в расследовании BBC от 26 января, основанном на открытых источниках, говорится, что в Украине погибли не менее чем 43 тысячи российских военнослужащих. По данным журналистов почти 50% всех боевых потерь РФ приходится на гражданских, вступивших в ВС РФ уже после начала полномасштабного вторжения.

По информации польского издания Gazeta Polska Codziennie от 8 января, если нынешний уровень потерь российских агрессоров сохранится, то к концу 2023 года общее число погибших и раненых в Украине может достичь отметки в 500 000 военнослужащих.