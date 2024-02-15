Россияне стали учить украинский язык для кампаний против Украины, — СБУ (видео)

По словам сотрудника СБУ Александра Мельниченко, в подделках официальных документов встречаются казусы. Но в онлайн-комментариях, которые оставляют кремлеботы, уровень языка заметно растет.

Вражеские пропагандисты готовят новые информационные кампании против Украины и волей-неволей учат украинский язык. Часть из них — украинцы, другие — люди, которые за 10 лет войны освоили язык. Об этом заявил представитель СБУ Александр Мельниченко в комментарии "Новини.LIVE".

По словам представителя силового ведомства, некоторые фейки россиянам даются сложно, это касается подделки официальных документов.

Представитель СБУ Александр Мельниченко — об информационных кампаниях

"Но что касается работы ботов — там простое комментирование. Видим, что уровень украинского языка — это один из позитивов, россияне стали учить украинский язык", — отметил он.

Он отметил, что спецслужбы РФ отслеживают соцсети Украины и ищут события, которые могли бы вызвать резонанс.

"Распространить панические настроения, дискредитировать политическое руководство. Потом масштабируют указанные негативные моменты", — отметил он, добавив, что для этой цели россияне используют "агентуру влияния и полезных идиотов".

По словам Мельниченко, российский посыл украинцам прост: не идите защищать свою страну — это цели они стремятся достичь и прилагают усилия.

Напомним, что российскому олигарху Олегу Дерипаске объявлено подозрение, а его топ-менеджеров задержали. По сведениям СБУ, фигуранты дела имели отношение к финансированию поставок в РФ оптовых партий горных пород для выплавки стали, использующейся в качестве сырьевого материала в производстве баллистических ракет "Искандер".

Также сообщалось, что сотрудников СБУ, которые вели слежку за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий.