Поставляли сырье для "Искандеров": Дерипаске объявили подозрение, его топ-менеджеры задержаны (фото)

По информации СБУ, все фигуранты дела оказались причастны к финансированию поставок в Россию оптовых партий горных пород для выплавки стали, которую используют как сырье для производства баллистических ракет "Искандер".

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Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг, 15 февраля, сообщила о подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске и задержала его топ-менеджеров в Украине. Об этом сообщили в СБУ.

По информации следователей, все они оказались причастны к финансированию поставок в Россию оптовых партий горных пород для выплавки стали. Именно эту сталь РФ использует в качестве сырья для производства баллистических ракет "Искандер".

Сам Дерипаска, который приближен к российскому президенту и контролирует российские предприятия, производящие военную технику, получил заочное уведомление о подозрении, а вот двух его топ-менеджеров задержали в разных регионах Украины.

"Речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха, гражданине Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ", — уточняет СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

По материалам следствия, именно эти двое фигурантов дела помогли российскому бизнесмену, несмотря на запрет на продажу, присвоить производственные мощности карьера. Это произошло в 2012 году и с тех пор до 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения РФ, руководство добывающей компании поставляло в государство-агрессор оптовые партии горных пород для выплавки стали.

По информации силовиков, полученное из Украины сырье компании российского олигарха продавали предприятиям ВПК РФ для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер". Кроме того, импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса (УК) Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Его сообщнику-куратору сообщено о подозрении по следующим двум статьям УК Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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ВАКС конфисковал 100% активов греческо-российского миллиардера Саввиди и его жены

В январе 2023 года стало известно, что в Украине арестовали имущество Олега Дерипаски на 1 млрд гривен. Санкции по ходатайству Офиса генерального прокурора коснулись Николаевского глиноземного завода, который изготавливал алюминиевые изделия для "Русала". Под арестом оказались 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств и 240 единиц специальной техники, 32 млн гривен.

В феврале того же года ВАКС конфисковал активы российского олигарха Олега Дерипаски в Украине, а именно имущество Николаевского глиноземного завода, компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер", "Жежелевский карьер". Суд установил, что миллиардер управлял этими предприятиями через коммерческие структуры, скрывая свою причастность к ним.