"Адские бои": что в настоящее время происходит в Авдеевке (видео)

Украинские войска в районе Авдеевки находятся в условиях сложной обороны, ведь в городе ведутся самые тяжелые сражения за всю историю полномасштабной войны.

В настоящее время продолжаются жестокие бои за Авдеевку Донецкой области. Российские оккупанты предпринимают постоянные попытки атаковать и захватить город. Фокус собрал все известные на данный момент факты об этом направлении.

В 3-й ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке

По словам пресс-офицера 3-й ОШБр Александра Бородина в комментарии изданию "Радио Свобода", в настоящее время соотношение сил в районе Авдеевки составляет приблизительно один к семи. Обстановка на этом направлении оценивается как "критическая".

"Нужно понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов", — сказал он.

По словам военного, бои за Авдеевку отличаются от всех остальных направлений.

"Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные бригады механизированы Российской Федерации и специалисты по ГРУ. То есть это, наверное, самый серьезный кулак Российской Федерации в Украине", – говорит Бородин.

В данный момент украинские войска в районе Авдеевки находятся в условиях сложной обороны, сообщает Бородин.

"Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов, то есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов – то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении, но это означает, что поражать он может", – говорит Бородин.

ВСУ начали частичное отступление из Авдеевки

В издании The Washington Post сообщили, что Силы обороны Украины в четверг, 15 февраля, начали частичное отступление из Авдеевки Донецкой области.

"Разрушенный коксохимический завод Авдеевки, вероятно, станет последним украинским оплотом в городе", — говорится в сообщении.

Также в издании со ссылкой на украинских военных сообщается, что полный выход из города — это лишь вопрос времени, поскольку "частичный выход уже начался".

Кроме того, в источнике отмечают, что оккупанты пытаются обойти коксохимический завод и окружить его. Поэтому украинские силы "будут вынуждены отступить".

Третья штурмовая показала кадры из Авдеевки

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры из Авдеевки. Украинские военные отмечают, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

"Наша Третья штурмовая выполняет боевые задачи в условиях, которые даже нам было сложно представить. Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника — врага огромное количество, прут со всех сторон", — написал он.

Заместитель командира отметил, что бои в Авдеевке в разы более адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны.

На Авдеевском направлении не хватает оружия

В издании BBC написали, что, несмотря на острую нехватку оружия, Украина продолжает сражаться в разрушенной Авдеевке. Издание пишет, что настроения среди защитников Украины ухудшаются, поскольку усталость, разочарование по поводу нехватки оружия и осознание того, что быстрой военной победы не будет, — все это берет свое.

Согласно данным источника, бойцы открыто заявляют об острой нехватке оружия на Авдеевском направлении.

"У врага много всего, всех видов техники, а у нас почти ничего", — сказал один из раненых солдат, передает издание.

Также спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что сейчас снабжение в Авдеевку Донецкой области, где ведутся тяжелые бои, затруднено.

"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отбития позиций, то ключевое сообщение — снабжение в Авдеевку и эвакуация из города осложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", — рассказал он.

По данным Лиховия, враг хочет пройти западнее Авдеевского коксохима, но "там он встречает достойное сопротивление".

Битва за Авдеевку испытывает нового главнокомандующего ВСУ

Как пишет издание Financial Times, приближение российских войск к украинскому городу Авдеевка является первым испытанием для нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Вместо того чтобы отступать из Авдеевки, где солдаты экономят боеприпасы, новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский направил подкрепление в Авдеевку.

"Российский способ ведения войны в городе часто охватывает уничтожение всех зданий с помощью артиллерии, это лишит украинских защитников укрытия. Не имея боеприпасов, украинцы не смогут открыть ответный огонь по российским артиллерийским позициям", — отмечает Financial Times.

В издании отмечают, что вопрос для украинского лидера и его главнокомандующего заключается в том, какой ценой им придется найти баланс между сохранением сил и нанесением противнику большего вреда, чем собственного.

Почему ВСУ выгодно удерживать Авдеевку

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, поделился в комментарии изданию NV информацией о соотношении потерь живой силы и техники Российской Федерации в районе Авдеевки. Он отметил, что эти потери подтверждают необходимость для украинских Сил обороны удерживать контроль над городом.

Он отметил, что састо проводится параллель между Авдеевкой и Бахмутом, однако в данном случае такое сравнение не совсем корректно. Это связано с тем, что господствующие высоты располагались за Бахмутом, на западной стороне.

"Главное, конечно же, для любой армии — удержание более выгодных позиций. И эти позиции традиционно обустраиваются на господствующих высотах, откуда можно лучше контролировать местность, вести огонь в более удобных для себя условиях", — сказал он.

По его словам, если посмотреть на восточные окраины Авдеевки, то можно увидеть, что фактически они пролегают по полосе раздела еще от 2014−2015 годов.

Авдеевское направление, 15 февраля

"Вот что значит грамотно выстроенный укрепрайон. Его до сих пор не могут ра*исты взять. То есть они обходят, они делают все эти клещи, они заходят уже на окраины Авдеевки, вглубь близлежащих сел, но саму Авдеевку они до сих пор не могут штурмом взять и завязаться в полноценных городских боях", — сказал он.

Кузан добавил, что контроль над городом будет давать возможность ВСУ уничтожать большее количество человеческой силы и техники российских оккупантов.

Кузан также подчеркнул, что пока сохраняется такое соотношение сил, то есть смысл удерживать Авдеевку и отправлять дополнительные резервы на усиление.

Напомним, что аналитики подвели итоги боевых столкновений за январь 2024 года. Больше всего боев было зафиксировано 18 января, когда российские оккупанты атаковали Авдеевку.