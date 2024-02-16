Огромную воронку в пригороде Киева могла образовать ракета КНДР, — Defense Express (видео)

По мнению военного эксперта Олега Каткова, размер воронки не может быть безусловным доказательством большей разрушительной силы снарядов КНДР по сравнению с российскими "Калибрами".

В четверг, 15 февраля, утром во время ракетного обстрела пригорода Киева в Бучанском районе образовалась огромная воронка. Какая ракета оставила такую отметку на Киевщине, рассказал "Информатору" главный редактор издания Defense Express, военный эксперт Олег Катков.

По предварительным данным, в Бучанском районе Киевской области после сбития силами ПВО могла упасть именно северокорейская баллистическая ракета, а не российский "Искандер". В результате взрыва в лесу образовалась огромная воронка, а в радиусе около 40 метров были выжжены все насаждения.

"Эти факты могут натолкнуть на мысль, что корейские боеприпасы являются более разрушительными, чем их российские аналоги", — подчеркнул Катков.

Однако размер воронки не может быть безусловным доказательством большей разрушительной силы снарядов КНДР по сравнению с российскими "Калибрами".

"Да, воронка большая, но есть ряд аспектов. Во-первых размер воронки напрямую зависит от почвы. Так, если почва песчаная, то воронка будет больше, чем в случае с каменистой. Также зависит от механизма подрыва. Если боевая часть детонирует после заглубления в грунт, то воронка опять же будет больше. Есть очень много переменных факторов — даже температура почвы влияет на это", — рассказал эксперт.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также не исключил, что враг мог применить северокорейскую ракету КN-23, в отношении которой европейские исследователи пришли к выводу, что она может иметь до 1500 кг боевой части по сравнению с 800 кг в ракетах комплекса "Искандер". В то же время сколько взрывчатки было в ракете, которая упала в Киевской области 15 февраля, пока неизвестно.

Журналистка "ТСН" посетила место падения вражеского снаряда. По ее словам, вокруг воронки, которая образовалась в результате взрыва, полностью все выжжено — все насаждения уничтожены взрывной волной.

Обстрел Украины 15 февраля — что известно

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 26 ракет. Взрывы прогремели в Киеве и регионе, а также в Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Силы и средства ПВО перехватили 13 ракет, среди которых были Х-101, "Искандеры" (или северокорейские аналоги KN-23), С-300, КАР Х-59 и "Калибры".

Напомним, во время атаки на Киев противник направил ракеты различных типов, которые заходили в город с нескольких сторон. Все ракеты над столицей удалось перехватить средствами ПВО.

В четверг, 15 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего была уничтожена электроподстанция. Из-за попадания по объекту энергетики возник пожар.