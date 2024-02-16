"Мы не хотим проиграть": у Зеленского прокомментировали слухи о просьбе Путина заморозить войну

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне ищут возможность заморозить конфликт, чтобы перестроить свою экономику, сделать свою политическую систему более жесткой.

Президент РФ Владимир Путин не хочет настоящих переговоров с Украиной. Кремль не хочет проигрывать войну, а для этого ему надо оставить под своим контролем оккупированные территории. Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия не хочет никаких переговоров. Это и Путин говорит, и Лавров говорит. Они истерично говорят: "А давайте так, мы не хотим проиграть эту войну. А не проиграть эту войну мы можем только если вы нам оставите территорию Украины", — сказал Подоляк.

По его словам, россияне ищут возможность заморозить конфликт, чтобы перестроить свою экономику, сделать свою политическую систему более жесткой. Также РФ хочет построить совместные производства с КНДР и своими партнерами, вложиться в информационную работу в странах Европе.

Подоляк заявил, что Кремль не отказываться от войны. А пауза россиянам нужна для того, чтобы зафиксировать "непроигрыш" и не нести ответственность за военные преступления в Украине.

Кроме того, как отметил советник глав ОП, Россия не хочет выплачивать компенсации за войну. Более того, Кремль все еще хочет устроить "внутренний переворот" в Украине.

Михаил Подоляк о переговорах с РФ (смотреть с 14:18)

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры не увенчались успехом. Источник в Соединенных Штатах в комментарии изданию отрицал любые официальные контакты с Кремлем и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах "за спиной" у Киева. Однако, по его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры.