"Поставили рекорд": Россия стянула в Авдеевку свои элитные войска, — командир 3 ОШБр (видео)

Командир подразделения "Terra" Николай Волохов сказал, что ситуация в городе очень сложная. Есть информация, что против украинских сил воюет семь вражеских бригад.

Россияне стянули в Авдеевку свои элитные войска и сосредоточили там очень большое количество пехоты. Враг активно использует артиллерию и дроны. Об этом заявил командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов ТОК-ШОУ УП.

По его словам, ситуация в городе очень сложная. Есть информация, что против украинских сил воюет семь вражеских бригад.

"Скажу так, это больше, чем с нашей стороны. Поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день. Но пока праздновать и радоваться особо нечему, потому что враг сверхсложный, он забросил сюда свои элитные подразделения", — сказал он.

По словам Волохова, сравнить это можно с периодом, когда под Бахмутом находились наемники ЧВК "Вагнер". Даже сложнее.

Также военный заявил, что россияне стянули в Авдеевку сводные элитные подразделения. ВС РФ метко используют артиллерию. Также работают вражеские БПЛА.

"Враг очень активно пытается проводить фланговые маневры, пытается не только количественно (а количество пехоты у них здесь очень значительное), но и качественно привести к ситуации, когда мы будем в невыгодном положении. Мы находим этому совет, не даем им возможности реализовывать их видение и активно навязываем свое видение", — сказал он.

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке. Он заявил, что ситуация сложная, но контролируемая. Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Отметим, военный обозреватель Георгий Тука рассказал Фокусу, что если есть непосредственная угроза тем силам украинской армии, которые сейчас защищают руины Авдеевки, то уместно рассматривать вопрос отхода войск с этого направления. Авдеевка — это не "город-крепость", а потому командиры могут самостоятельно принимать решение о целесообразности удержания ее остатков.