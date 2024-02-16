Взрывы в России: дроны атаковали Белгородскую область и Черное море, ВС РФ развернули ПВО

В Минобороны России утверждают, что беспилотники самолетного типа были запущены с территории Украины. Якобы удалось перехватить 5 дронов.

В ночь на 16 февраля акватория Черного моря и Белгородская область России подверглись атаке беспилотников. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, якобы были запущены БПЛА самолетного типа. Утверждается, что силам противовоздушной обороны РФ удалось перехватить 4 БПЛА над акваторией Черного моря и еще один беспилотник над Белгородской областью. При этом не сообщается, сколько всего дронов было запущено.

Минобороны РФ утверждает, что БПЛА были запущены с территории Украины.

Обстрел Белгорода

Напомним, утром 15 февраля в России сообщили об обстреле Белгорода, в результате которого есть погибшие и раненые. По информации журналистов, один из сбитых реактивных снарядов якобы упал возле ТЦ на улице Плеханова. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 6 погибших и 17 пострадавших. Тем временем росСМИ сообщили, о 9 погибших и 20 пострадавших.

В Минобороны РФ утверждают, что удар якобы нанесли украинский силы при помощи реактивной системы залпового огня РМ-70 "Вампир". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и "принять меры к недопущению подобных ситуаций".

В свою очередь пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова анонсировала созыв заседания Совета безопасности ООН. По ее словам, в Белгороде произошел "террористический акт".

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что ракета, которой 15 февраля был нанесен удар возле торгового центра в Белгороде, вероятно, принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации.