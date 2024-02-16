Длины тел хватит до МКС и обратно: ВС РФ потеряли в Украине 400 тысяч человек, — Генштаб ВСУ
По данным командования, только за поседение сутки россияне потеряли более 1200 человек личного состава и более 80 единиц техники.
Потери Вооруженных сил Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 400 300 человек личного состава. Об этом в пятницу, 16 февраля, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным командования, только за минувшие сутки ВС РФ потеряли убитыми и ранеными 1210 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили или вывели из строя:
- 23 танка;
- 39 бронемашин;
- 21 артиллерийскую систему;
- 4 БПЛА;
- 13 крылатых ракет;
- 25 машин;
- 4 единицы спецтехники.
"ВСУ — космос" — ликвидированных россиян можно "выстроить" в длину до МКС
Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ (СтратКом), длины выстроенных в ряд 400 тысяч ликвидированных в Украине россиян хватит, чтобы добраться до Международной космической станции (МКС) и вернуться обратно.
Напомним, по мнению военных аналитиков, Россия может нести большие потери в Украине еще в течение двух лет. При этом Кремль не будет нуждаться в общей мобилизации.
Напомним также, что 14 февраля в Институте изучения войны (ISW) отмечали, что Москва компенсирует потери своих войск за счет новых контрактников.