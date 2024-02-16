Длины тел хватит до МКС и обратно: ВС РФ потеряли в Украине 400 тысяч человек, — Генштаб ВСУ

По данным командования, только за поседение сутки россияне потеряли более 1200 человек личного состава и более 80 единиц техники.

Потери Вооруженных сил Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 400 300 человек личного состава. Об этом в пятницу, 16 февраля, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным командования, только за минувшие сутки ВС РФ потеряли убитыми и ранеными 1210 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили или вывели из строя:

23 танка;

39 бронемашин;

21 артиллерийскую систему;

4 БПЛА;

13 крылатых ракет;

25 машин;

4 единицы спецтехники.

"ВСУ — космос" — ликвидированных россиян можно "выстроить" в длину до МКС

Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ (СтратКом), длины выстроенных в ряд 400 тысяч ликвидированных в Украине россиян хватит, чтобы добраться до Международной космической станции (МКС) и вернуться обратно.

Напомним, по мнению военных аналитиков, Россия может нести большие потери в Украине еще в течение двух лет. При этом Кремль не будет нуждаться в общей мобилизации.

Напомним также, что 14 февраля в Институте изучения войны (ISW) отмечали, что Москва компенсирует потери своих войск за счет новых контрактников.