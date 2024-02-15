Без общей мобилизации: РФ сможет нести огромные потери в живой силе еще два года, — СМИ

По словам журналистов, российские войска несут масштабные потери в ходе "мясных штурмов", которые они восполняют контрактниками.

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По мнению военных аналитиков, Россия может нести большие потери в Украине еще в течение двух лет. При этом Кремль не будет нуждаться в общей мобилизации. Об этом сообщает издание Вusiness Іnsider.

В источнике ссылаются на недавний отчет RUSI и сообщают, что российские силы, скорее всего, будут располагать живой силой и оборудованием, необходимыми для поддержания постоянного темпа атак до конца 2025 года.

Кроме того, в докладе Международного института стратегических исследований также говорится, что Россия производит достаточно новых танков, боевых машин и другой техники и держит их на складах, чтобы выдержать огромные потери в Украине еще как минимум два-три года.

"Несмотря на то, что Россия теряет в среднем сотни единиц бронетехники и артиллерийских орудий в месяц, ей удается поддерживать стабильное количество активных арсеналов", — говорится в сообщении.

Россия несет масштабные потери в ходе "мясных штурмов" на линии фронта. В результате этих атак одновременно могут погибнуть от 40 до 70 российских пехотинцев, сообщил CNN украинский командир.

Однако, по мнению Министерства обороны Великобритании, Россия, скорее всего, использует морозные зимние условия в Украине для активизации таких операций.

В источнике также отмечают, что Украина до сих пор могла дать отпор и ослабить российские силы, во многом полагаясь на постоянную помощь Запада, но без поддержки партнеров Киев будет испытывать все большие трудности.

Потеря 30% сил в пределах одного подразделения — это "чрезвычайно большая цифра", говорится в сообщении.

"Поэтому россияне, вероятно, посылают свои подразделения в бои, когда они стали неэффективными, вместо того, чтобы отправить их на восстановление", — говорится в сообщении.

Подобная тактика "значительно влияет на боеспособность подразделения", заявили в источнике.

Напомним, что 14 февраля в Институте изучения войны сообщили, что Москва компенсирует потери своих войск за счет новых контрактников.

А также командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники установили новый рекорд по вражеским потерям на поле боя. За данные сутки российских оккупантов на Таврическом направлении уменьшилось на 645 голов. Это самый большой показатель с начала 2024 года.