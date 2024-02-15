Без загальної мобілізації: РФ зможе нести величезні втрати в живій силі ще два роки, — ЗМІ

За словами журналістів, російські війська зазнають масштабних втрат під час "м'ясних штурмів", які вони заповнюють контрактниками.

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На думку військових аналітиків, Росія може зазнавати великих втрат в Україні ще протягом двох років. При цьому Кремль не потребуватиме загальної мобілізації. Про це повідомляє видання Вusiness Іnsider.

У джерелі посилаються на нещодавній звіт RUSI і повідомляють, що російські сили, найімовірніше, матимуть у своєму розпорядженні живу силу й обладнання, необхідне для підтримки постійного темпу атак до кінця 2025 року.

Крім того, у доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень також ідеться про те, що Росія виробляє достатньо нових танків, бойових машин та іншої техніки і тримає їх на складах, щоб витримати величезні втрати в Україні ще щонайменше два-три роки.

"Не дивлячись на те, що Росія втрачає в середньому сотні одиниць бронетехніки та артилерійських знарядь на місяць, їй вдається підтримувати стабільну кількість активних арсеналів", — йдеться в повідомленні.

Росія зазнає масштабних втрат під час "м'ясних штурмів" на лінії фронту. Унаслідок цих атак одночасно можуть загинути від 40 до 70 російських піхотинців, повідомив CNN український командир.

Однак, на думку Міністерства оборони Великої Британії, Росія, найімовірніше, використовує морозні зимові умови в Україні для активізації таких операцій.

У джерелі також зазначають, що Україна досі могла дати відсіч і послабити російські сили, багато в чому покладаючись на постійну допомогу Заходу, але без підтримки партнерів Київ зазнаватиме все більших труднощів.

Втрата 30% сил у межах одного підрозділу — це "надзвичайно велика цифра", йдеться в повідомленні.

"Тому росіяни, ймовірно, посилають свої підрозділи в бої, коли вони стали неефективними, замість того, щоб відправити їх на відновлення", — йдеться в повідомленні.

Така тактика "значно впливає на боєздатність підрозділу", заявили в джерелі.

Нагадаємо, що 14 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що Москва компенсує втрати своїх військ за рахунок нових контрактників.

А також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники встановили новий рекорд із ворожих втрат на полі бою. За цю добу російських окупантів на Таврійському напрямку поменшало на 645 голів. Це найбільший показник від початку 2024 року.