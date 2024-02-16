Зеленский подпишет двусторонние соглашения о безопасности с Шольцем и Макроном, — Reuters

По информации журналистов, президент Украины посетит Париж и Берлин, чтобы, в частности, заручиться большей военной поддержкой на фоне проблем с финансированием от США.

В пятницу, 16 февраля, президент Украины Володимир Зеленський планирует совершить поездку в Германию и Францию. Целью этих визитов будет попытка привлечения значимой оборонной поддержки и подписание двусторонних документов о "гарантиях безопасности". Об этом сообщает издание Reuters.

В публикации отмечается, что Берлин и Париж, скорее всего, готовы заключить аналогичные соглашения с Киевом, как это было сделано Лондоном в январе. Однако в настоящее время детали документов, которые будут подписаны президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, пока остаются неизвестными.

Французские официальные лица сообщили, что двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписание которого ожидается в Елисейском дворце 16 февраля вечером, включает в себя не только военные аспекты, но также экономические и финансовые элементы.

"Стоящая за этим логика заключается в поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы заставить российскую агрессию провалиться", — сказал один французский чиновник, говорится в материале.

Также отмечается, что Германия призывает к помощи Киеву как европейских, так и американских партнеров. Ранее было объявлено о визите канцлера ФРГ Шольца в Вашингтон с целью усиления помощи в удовлетворении потребностей Украины.

Как заявлял министр обороны Германии Борис Писториус, Берлин предусматривает 3,5 миллиарда евро на поставку боеприпасов в этом году и поставит в 3-4 раза больше в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что первое соглашение с гарантиями безопасности Украина заключила с Великобританией. Событие произошло 12 января, когда в Киев прибыл премьер-министр Риши Сунак. Из заявлений политиков понятно, что в документе говорится о помощи с вооружением, обучением военных и предоставлением разведданных.