ВСУ получили два трофейных Т-90М образца 2022 года: в чем уникальность техники

Спикер Сил обороны Валерий Шершень сообщил, что речь идет о так называемых "танках-невидимках", которые практически не заметны в тепловизорах.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили два уникальных российских танка Т-90М "Прорыв" образца 2022 года. Теперь трофейная техника поставлена на вооружение Сил обороны и будет использована в бою против российских войск. Об этом сообщает портал АрміяInform.

Авторы публикации со ссылкой на Командование Сил логистики ВСУ пишут, что когда трофейные танки ставят на учет, то это означает, что они либо полностью исправны, либо требуют определенного ремонта.

"Как правило, это ликвид. Они берутся на учет, когда есть перспектива использования во время выполнения боевых задач", — отметил спикер Валерий Шершень.

По его словам, уникальность трофейных танков заключается в том, что они являются "танками-невидимками", поскольку их якобы нельзя увидеть в тепловизор.

"Тепловизоры их не видят. Очень уникальные танки. И они теперь в распоряжении ВСУ", — уточнил Шершень.

Относительно таких возможностей новейших образцов Т-90М говорили и российские источники. Так в октябре прошлого года сообщалось, что на украинский фронт поступили танки Т-90М "Прорыв-3", оснащенные специальным комплексом "Накидка". Он снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне за счет многослойного маскирующего материала, который как чехол надевается сверху на танки.

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили ценность даже небольшого количества танков на передовой. В качестве примера они привели такую информацию — в августе 2023 года стало известно о том, что ВСУ имеют сейчас только 837 единиц трофейной техники, хотя было в целом захвачено 2400 единиц.

Ранее мы писали, что новейшие танки Т-90М также могут быть интересны украинским военным благодаря новейшим системам, таким как комплекс управления огнем "Калина" и установленной динамической защитой "Реликт".