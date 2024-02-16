"Несмотря на пол": все совершеннолетние должны быть военнообязанными, – офицер (видео)

По мнению командира батальона БПЛА Юрия Федоренко, в Украине стоит ввести общеобязательное второе образование — военное. Он отметил, что в таком случае "результаты на поле боя были бы совсем другими".

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирка, Юрий Федоренко считает, что все совершеннолетние граждане Украины должны проходить военную подготовку. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Военный отметил, что, когда началась полномасштабная война, по всей стране люди встали на защиту своей земли, однако отсутствие знаний о том, как эффективно использовать оружие и взаимодействовать между собой, привело к существенным потерям.

"Что нужно было сделать после этого всего? Нужно было предусмотреть в государственном бюджете значительное финансирование, оценить способности и возможности наших учебных центров, выйти и принять волевое решение, что: "друзья, у нас с сегодняшнего дня все, кто является совершеннолетним, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", — считает Федоренко.

Как отмечает командир батальона БПЛА, это не значит, что все граждане должны воевать, так как поддерживать экономику тоже нужно, и на одного военного в тылу должны работать не менее шести гражданских. По его словам, подобные меры нужны, чтобы при необходимости у человека были умения и знания, как работать с оружием, как выполнять боевые задания.

"В идеале, если бы дополнительно общеобязательным было второе образование — военное. Тогда, в случае необходимости, результаты на поле боя были бы совсем другими. У нас было бы намного меньше потерь и результат, который показали объединенные силы обороны был бы намного выше. И линия разграничения была бы совсем другой", — объяснил он.

Федоренко также отметил, что это "непопулярные решения".

Напомним, майор ВСУ Егор Чечеринда в интервью от 15 февраля заявил, что в связи с продолжением полномасштабной войны в Украине необходимо срочное увеличение численности армии. По его словам, в каждом регионе нужно призвать приблизительно 10 тысяч человек.

Ранее, 14 февраля, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВС РФ, скорее всего, будут иметь достаточно сил, чтобы поддерживать темпы наступлений в 2024 году. По их данным, Москва компенсирует потери своих войск за счет новых контрактников.