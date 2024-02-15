"Нужны люди": Украине надо призвать по 10 тысяч человек из каждой области, – майор ВСУ (видео)

По словам майора ВСУ Егора Чечеринды, Украина слишком долго работает над законопроектом о мобилизации, поэтому необходимо как можно скорее призвать новых людей в армию.

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В связи с продолжением полномасштабной войны в Украине необходимо срочное увеличение численности армии. В каждом регионе нужно призвать приблизительно 10 тысяч человек. Об этом отметил майор ВСУ Егор Чечеринда в комментарии изданию "24 Канал".

Согласно высказыванию военного, за последние два года вооруженные силы РФ проявили больше профессионализма. Российские военные усердно обучаются, в то время как в Украине процесс разработки законопроекта о мобилизации затягивается на длительный срок.

"За эти два года их армия стала профессиональной. Надо осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки. Нашему войску нужны люди", – заявил он.

По мнению Егора Чечеринды, необходимомобилизовать около 10 тысяч человек из каждого региона.

"Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отвергнуть оккупированные регионы, остается 23.250 тысяч – значит по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей", – сказал Чечеринда.

Майор Вооруженных Сил Украины назвал уклонистов, пересекших украинскую границу незаконно, "фактически преступниками".

Кроме того, он отметил, что в настоящее время все меньше людей хотят защищать свою страну от оккупантов.

"У нас перестало быть модно защитником. В отдельных случаях есть. Но нет общенационального духа. Зато модно быть уклонистом. Я вижу видео, как вести себя на ВЛК, как переплыть Тису, сколько заплатить за справку. Уклонение – это преступление в условиях войны", – добавил он.

Что известно про законопроект о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада 7 февраля приняла правительственный законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета в первом чтении. Голосование прошло следующим образом: "за" — 243 народных депутата, "против" — 12 человек.

13 февраля заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, что на заседании образовательного комитета был принят перечень поправок к новому законопроекту о мобилизации.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.

Также напомним, что законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод.