"Потрібні люди": Україні треба призвати по 10 тисяч осіб із кожної області, — майор ЗСУ (відео)

За словами майора ЗСУ Єгора Чечеринди, Україна надто довго працює над законопроєктом про мобілізацію, тому необхідно якнайшвидше призвати нових людей в армію.

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У зв'язку з продовженням повномасштабної війни в Україні необхідне термінове збільшення чисельності армії. У кожному регіоні потрібно призвати приблизно 10 тисяч осіб. Про це зазначив майор ЗСУ Єгор Чечеринда в коментарі виданню "24 Канал".

Згідно з висловлюванням військового, за останні два роки збройні сили РФ проявили більше професіоналізму. Російські військові старанно навчаються, тоді як в Україні процес розроблення законопроєкту про мобілізацію затягується на тривалий термін.

"За ці два роки їхня армія стала професійною. Треба усвідомити, що по той бік фронту воюють не дурні. Нашому війську потрібні люди", — заявив він.

На думку Єгора Чечеринди, необхідно мобілізувати близько 10 тисяч осіб з кожного регіону.

"З огляду на масштаби нашої країни, якщо розглянути області та відкинути окуповані регіони, залишається 23.250 тисяч — отже, по 10 тисяч осіб із кожного регіону. Я думаю, це кількість людей, яку можна мобілізувати за кілька місяців. У нас досить велика країна і достатньо патріотичних, військовозобов'язаних людей", — сказав Чечеринда.

Майор Збройних Сил України назвав ухильників, які перетнули український кордон незаконно, "фактично злочинцями".

Крім того, він зазначив, що нині все менше людей хочуть захищати свою країну від окупантів.

"У нас перестало бути модно захисником. В окремих випадках є. Але немає загальнонаціонального духу. Зате модно бути ухильником. Я бачу відео, як поводитися на ВЛК, як переплисти Тису, скільки заплатити за довідку. Ухилення — це злочин в умовах війни", — додав він.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада 7 лютого ухвалила урядовий законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку в першому читанні. Голосування відбулося таким чином: "за" — 243 народні депутати, "проти" — 12 осіб.

13 лютого заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина розповіла, що на засіданні освітнього комітету було ухвалено перелік поправок до нового законопроєкту про мобілізацію.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Також нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію, поданий на розгляд Верховній Раді, розкритикували в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ). Запропоновані зміни, особливо в частині "заходів впливу" на осіб, які ухиляються від мобілізації, розглядаються як такі, що не відповідають законодавству і є загрозою для громадянських прав і свобод.