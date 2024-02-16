ВС РФ захватили фильтровальную станцию под Авдеевкой и подошли к Невельскому, — DeepState

По данным OSINT-аналитиков, россияне продвинулись на Авдеевском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки там отбили 28 атак оккупантов.

Вооруженные силы Российской Федерации захватили Донецкую фильтровальную станцию, расположенную на Карловском водохранилище в районе оккупированного города Ясиноватая Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState от 16 февраля.

Кроме того, сообщается, что оккупационные войска смогли продвинуться возле поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

Ситуация в районе Невельского Фото: deepstatemap.live ВС РФ подошли к поселку Фото: deepstatemap.live

Судя по карте DeepState, россияне также подошли вплотную к поселку Ласточкино в Ясиноватском районе.

Согласно данным Генштаба ВСУ от 16 февраля, в течение прошедших суток Силы обороны отбили 28 атак в районах Авдеевки, Ласточкино, а также еще 5 атак вблизи Первомайского и Невельского в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки Силы обороны смогли вернуть некоторые позиции.

Напомним, 15 февраля, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что при возможном захвате Авдеевки ВС РФ не смогут оперативно продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от этого города из-за значительных потерь.