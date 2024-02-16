Россияне уже не имеют тактики, а выезд из города — какая-то лотерея: DeepState о боях в Авдеевке

ВС РФ сейчас простреливают абсолютно все в городе, захватили позицию "Зенит" и продвигаются на Ласточкино, рассказал соучредитель проекта Роман Погорелый.

Вопрос Авдеевки — это вопрос времени, и россияне уже имеют полный огневой контроль в городе. Об этом в комментарии "Еспресо" сказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

"Сейчас в Авдеевке очень сложная ситуация. Вопрос Авдеевки — это вопрос времени. Потому, что враг сравнивает с землей абсолютно все, от зданий до позиций наших бойцов. Оккупанты делают это с помощью КАБов. Авдеевка и окрестности уничтожаются безбожно. Удерживать некоторые позиции даже уже нет смысла, и бойцы вынуждены оттуда выходить. Есть большой вопрос: а что после Авдеевки, как готовятся оборонительные фортификационные сооружения?" — подчеркнул Погорелый.

По его словам, оккупационные войска сейчас уже имеют полный огневой контроль над городом.

"Заезд и выезд из Авдеевки — это какая-то лотерея. Оккупанты простреливают абсолютно все. Позиция "Зенит" уже под контролем врага. Россияне суют на Ласточкино, там внутри остается район Химик. Оккупанты и там концентрируют силы, чтобы лезть уже туда. Россияне уже не имеют тактики. Там, где они могут, они просто штурмуют беспрестанно", — добавил Погорелый.

Он добавил, что РФ и дальше продолжает стягивать под Авдеевку живую силу и технику.

Карта боев за Авдеевку по состоянию на 16 февраля

Напомним, что 16 февраля стало известно, что ВС РФ атаковали фосфорными снарядами Авдеевку. Оккупанты зажгли фосфорными зарядами цистерны с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе.

16 февраля младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что ВСУ смогли вернуть некоторые позиции в районе Авдеевки Донецкой области.