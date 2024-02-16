"С фейерверками": ГУР предлагает работу в оккупации и на территории РФ

Разведка отмечает, что набор в тыловые подразделения активных действий продолжается. Его участники будут иметь самое современное оружие, лучшую подготовку и уважение от украинского народа.

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) предлагает работу в тылу противника, которая может помочь ускорить победу над Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 16 февраля.

Украинская спецслужба продолжает набор в подразделения активных действий ГУР МОУ. Это те силы, благодаря которым и удается реализовать самые смелые планы.

"Работа в тылу врага. С фейерверками. Или без — зависит от задачи. Именно они регулярно устраивают грохот в глубоком тылу врага (в том числе — на территории Российской федерации), высаживались в Крыму, освобождали остров Змеиный и "вышки Бойка" и провели много других мероприятий, о которых вы точно слышали (или когда-то услышите). Они — тот карательный меч, который везде достанет врагов!" — говорится в сообщении.

В ГУР предлагают ускорить победу людям в тылу России Фото: Скриншот

Все те граждане, которые решат присоединиться в подразделение активных действий имеют возможность получить лучшую подготовку, специальное обеспечение, а также самые новые образцы оружия. Им придется выполнять интересные миссии вместе с сильным коллективом. В результате такие граждане получат уважение со стороны всего украинского народа, а также испуг врагов Украины.

Для того, чтобы присоединиться в специальное подразделение, Главное управление разведки предлагает заполнить специальную анкету на сайте, пока есть такая возможность.

"Пускай у врагом грохочет", — подытожили в спецслужбе.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что глава ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал 2 фактора, нужные Украине для победы. По его словам, никакие технологии не смогут переломить ход войны. Ситуация на фронте тяжелая, но не критическая. Кроме того, эта война не является уникальной, считает он.