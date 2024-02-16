Украинская ДРГ "прорвала" границу с Беларусью: в ГПСУ отреагировали на слова Лукашенко

В Беларуси заявили о якобы задержании украинской ДРГ на границе. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, Александр Лукашенко регулярно провозглашает басни и подыгрывает президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко пытается запугать своих граждан заявлениями об "угрозе", которую якобы несет Украина. В частности, речь идет о якобы задержании украинских диверсантов на границе. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии OBOZ.UA.

Лукашенко заявил, что на белорусской границе задержали украинских диверсантов. По словам Андрея Демченко, подобные заявления являются очередным примером его подыгрывания президенту России Владимиру Путину. В частности, сегодняшние его слова — это подтверждение этому. Заявление лидера Беларуси вызвало улыбку у украинцев, однако для внутренней аудитории ему нужно делать подобные призывы, чтобы "хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза".

Он отметил, что "победа" над мифическими диверсантами была настолько молниеносной, что ее никто не заметил, кроме самого Лукашенко.

"Их контртеррористическая операция, которую по утверждению Лукашенко никто не заметил и это хорошо, потому что не их ума дело, лишь началась, как сразу и закончилась с результатом в кучу диверсантов и кучу взрывчатки", — пояснил он.

Кроме этого, Андрей Демченко отметил, что подобные басни Лукашенко регулярно провозглашает. По его словам, "лукашенковский абсурд не прекращается".

"Я до сих пор вспоминаю о его тоннах оружия, которое они задерживали из Украины, а еще больше хорошо помню откуда произошло вторжение России", — добавил представитель ГПСУ.

Задержание украинской ДРГ на границе: что известно

16 февраля лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, украинцы якобы с помощью БПЛА и болотами перешли границу и перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий.

Напомним, 15 февраля в СМИ сообщили, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции в части Гомельской области возле границы с Украиной. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, активных действий на белорусско-украинской границе не фиксируется.