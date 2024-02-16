ВС РФ атаковали Украину баллистическими ракетами: взрывы прогремели в двух областях

Местные каналы предположили, что РФ могла атаковать Полтавскую область северокорейскими ракетами KN-23. Взрывы после объявления воздушной тревоги прозвучали в Полтаве, Миргороде, Кременчуге и Кропивницком.

16 февраля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине ракеты. Взрывы прогремели в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области. Фокус публикует хронологию обстрелов.

В 14:58 в Воздушных силах объявили об угрозе применения баллистического оружия с востока. В частности, предупредили о пуске ракет на Кременчуг Полтавской области.

В 14:59 ПС предупредили об угрозе для Кропивницкого и Полтавы.

После этого попросили жителей Кременчуга и Миргорода Полтавской области оставаться в укрытии.

В 15:07 в Воздушных силах заявили, что тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Зато корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Полтаве, а местные Telegram-каналы рассказали о взрывах в Кропивницком.

По информации Telegram-канала "Полтава Сирена" около 15:09 жители Кременчугского и Миргородского районов слышали звуки взрывов.

В Telegram-канале отметили, что Полтавская область находилась под "мощным ракетным ударом корейских ракет KN-23".

Зато в Telegram-канале "КРЕМИНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУК" сообщили, что оккупанты атаковали Полтавщину с помощью баллистических ракет, вероятно, "Искандерами".

"Р*шисты атакуют Полтавщину баллистикой, вероятно Искандерами. Не исключено, что северокорейского производства, которые имеют больший радиус и мощность", — говорится в сообщении.

Взрывы в Полтавской области: данные от ОВА

По словам главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина, ВС РФ второй раз атаковали Полтавскую область за сутки.

"Враг нанес удары по территории Полтавщины. Второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", — сказал он.

Взрывы в Кировоградской области: данные ОВА

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 14:56. В регионе раздались взрывы. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович отметил, что предварительно после вражеской атаки нет пострадавших и разрушений.

Напомним, главный редактор издания Defense Express, военный эксперт Олег Катков сообщил, что после ракетного обстрела 15 февраля в Бучанском районе образовалась воронка. По его словам, могла упасть северокорейская баллистическая ракета.

15 февраля спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ имеют проблемы с крылатыми ракетами типа "Калибр" после успешных ударов ВСУ по временно оккупированному Крыму.