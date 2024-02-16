Несколько подразделений ВС РФ в Авдеевке "стерты", однако ситуация чрезвычайно тяжелая, — 3 ОШБр

Бойцам бригады на соответствующем участке фронта сейчас противостоят не менее 15 тысяч личного состава армии оккупантов. В частности воюет и бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Воины из Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают ликвидировать российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. Реальное количество потерь врага ранеными и убитыми украинские защитники оценивают в более чем четыре тысячи человек. Об этом сообщили в 3-й ОШБр в Telegram.

Как отмечают в заметке, бойцам бригады на соответствующем участке фронта в Авдеевке сейчас противостоят не менее 15 тысяч личного состава армии ВС РФ.

Кроме того, защитники 3-й ОШБр нанесли критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам противника. Оба вражеских подразделения — "фактически стерты".

"Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника", — говорится в сообщении.

Также, как отметили в бригаде, весомые потери сейчас несет и 30-я ОМСБр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии.

По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника в районе Авдеевки следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии.

"Против украинских сил в частности воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада — бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР", — отмечают защитники.

Как добавляют в заметке, отдельные задачи на фронте выполняет и личный состав Главного управления разведки, который осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

"Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой", — говорят воины.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки. По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации. Продолжаются жесткие бои.

Накануне аналитики из ISW заявили, что ВС РФ не смогут быстро продвигаться дальше Авдеевки. По их мнению, российские войска потеряли большое количество живой силы и техники для атак Авдеевки, поэтому им понадобится длительный период восстановления.