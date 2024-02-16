Могут появиться новые Бучи: в ВСУ объяснили, почему бойцы удерживают Авдеевку

По словам спикера группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, российская армия на Авдеевском направлении преобладает над украинскими силами в личном составе, артиллерийских системах и авиационной компоненте.

Украинские военные, несмотря на ожесточенные бои и угрозу окружения, продолжают удерживать оборону Авдеевки, чтобы не допустить российских оккупантов на запад Донецкой области. Об этом в в интервью порталу "РБК-Украина" 16 февраля заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" (ОСГВ) Дмитрий Лиховий.

Он добавил, что многие населенные пункты к западу от Авдеевки в случае прорыва российских войск могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом и второй Бучей.

"Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду", — подчеркнул Лиховий.

Как отмечает военный, россияне сосредоточили на Авдеевском направлении огромные ресурсы и продолжают перебрасывать сюда свежие силы. Вероятно, враг пытается взять Авдеевку под свой контроль до начала президентских выборов в России. К тому же очевидно, что российская армия на Авдеевском направлении превосходит украинские силы и в количестве личного состава, и в артиллерии, и в авиационной компоненте.

"По состоянию на 14 февраля там вели боевые действия такие воинские части и соединения, в частности 1-го армейского корпуса, 2-й, 8-й армий и 41-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ", — уточнил Лиховой.

Кроме того, спикер рассказал, что в районе Авдеевки оккупанты применяют различные тактические приемы, хотя в основном проводят штурмовые действия малыми пехотными группами, к которым иногда присоединяется бронетехника. По последним данным, враг начал применять фосфорные снаряды.

"Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют оккупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зеков, бывших преступников и тех, кого меньше всего жалко. Это видно по тому, кто попадает в плен", — уточнил спикер.

Лиховий отмечает, что в пределах города идут ожесточенные бои, украинские войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.

"Мы усиливаем рубеж блокирования, создаем новые огневые позиции и наблюдательные посты. Продолжаем готовить укрепления с учетом возможных сценариев. Ввели в бой свежие подразделения, которые пришли из восстановления. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану. Это план высшего командования для стабилизации ситуации на данном направлении", — подчеркивает спикер.

В то же время Лиховий акцентирует, что главным приоритетом военного командования ВСУ остается жизнь бойцов.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки. По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации. Продолжаются жесткие бои.

Накануне аналитики из ISW заявили, что ВС РФ не смогут быстро продвигаться дальше Авдеевки. По их мнению, российские войска потеряли большое количество живой силы и техники для атак Авдеевки, поэтому им понадобится длительный период восстановления.