Ожидают весны: ВС РФ собрали силы для наступления на Запорожском направлении (видео)

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что весной будут более благоприятные условия для атак ВС РФ.

Российское командование собирает живую силу и технику для нового наступления, которое состоится на Запорожском направлении. Активизация подразделений ВС РФ состоится весной 2024 года. О возможности новых наступательных действий врага военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире телеканала "Киев24".

По мнению Коваленко, командование ВС РФ ожидает президентских выборов в России, которые состоятся 17 марта 2024 года. После этого они начнут пытаться наступать на Запорожском отрезке фронта.

О вероятности российской атаки свидетельствуют объединения двух группировок войск. В частности, группа "Запорожье" и группа "Восток" теперь стали единой военной группировкой на южной линии боев. Подобные действия говорят о том, что враг "централизует управление", то есть — "готовится к наступлению".

"Запорожская область присоединяется к плацдармам, где могут начаться наступательные действия".

Обозреватель также объяснил, почему ВС РФ откладывают наступление на весну, если готовы к действиям уже в феврале. По его мнению, есть опасения, что события будут разворачиваться, как под Авдеевкой.

"Если события будут разворачиваться как в октябре, то это будет не лучшей картинкой перед выборами Путина".

Еще один аргумент в пользу откладывания наступления — погодные условия. Например, в середине весны они будут "более благоприятны" для действий ВС РФ, заметил Коваленко.

Наступление РФ — детали ситуации под Запорожьем

Отметим, Генштаб ВСУ пока не подтверждал об активизации противника в Запорожской области. Например, в вечернем отчете по состоянию на 16 февраля зафиксировали затишье — никаких попыток штурмов на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Линия фронта в Запорожской области по состоянию на 16 февраля Фото: DeepState

Тем временем военный обозреватель Константин Машовец подсчитал силы, которые собрал враг в этой местности. Согласно его оценкам, в группировке "Восток" есть 51,8 тыс. солдат, более 600 танков, около 2 тыс. боевых бронированных машин и почти 1 тыс. артиллерийских орудий. Кроме того, рядом — группировка "Днепр", в состав которой входит около 127 тыс. солдат.

Напоминаем, 12 февраля бойцы ВСУ рассказали о бое под Роботиным в Запорожской области, во время которого удалось обезвредить элитную штурмовую группу ВС РФ. Между тем враг подогнал к линии фронта установки "Солнцепек", чтобы "выжигать" позиции Сил обороны.