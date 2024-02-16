Подарок для Путина: почему россияне ценой безумных потерь пытаются захватить Авдеевку (видео)
По словам экс-заместителя министра обороны Анны Маляр, главные причины, почему россиянам нужен полностью разрушенный город, имеют политический и военный смыслы.
Украинские силы перегруппировываются в Авдеевке и отходят на новые позиции, но российские оккупанты не дают времени на передышку — вероятно, они пытаются взять город под свой контроль до начала президентских выборов в России. Почему так важна Авдеевка для российской власти, написала в собственном телеграм-канале экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что видит прежде всего две причины, по которым этот полностью разрушенный город так важен для президента Путина и его окружения.
Первой причиной Маляр назвала политическую — перед так называемыми выборами Путина это якобы даст им стимул поднять моральный дух населения и мотивацию российских военных.
Второй причиной, по мнению бывшей чиновницы Минобороны, является то, что Авдеевка оказалась преградой для оккупантов, им там сложно воевать.
"Они в городах плохо воюют. Поэтому забрасывают бомбами. После Авдеевки — степь. Нам будет сложнее осуществлять оборону, а им будет проще продвигаться вглубь", — подчеркнула Маляр.
Актуальная ситуация в Авдеевке
Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, командование приняло решение отойти с позиций "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Он подчеркнул, что украинские Силы обороны держали эту позицию столько, сколько было возможностей для эффективного сдерживания и уничтожения врага — ежедневно оккупанты в штурмах тратили сотни своих солдат и десятки единиц техники.
Генерал подчеркнул, что решение отойти было принято ради сохранения личного состава и улучшения оперативной ситуации. Сейчас происходит перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство и усиление подразделений на новых позициях.
Напомним, что в Генштабе объяснили возможный отход от Авдеевки. По словам спикера командования Андрея Коваленко, важно сохранить жизнь военнослужащих и возможность для контратак.
Также сообщалось о том, стоит ли удерживать Авдеевку. По словам обозревателя Георгия Туки, Авдеевка — не "город-крепость", поэтому командиры могут самостоятельно решать, целесообразно ли удерживать то, что от него осталось.