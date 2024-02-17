ВСУ отходят из Авдеевки: как изменилась ситуация на фронте (карта)

Украинские бойцы отходят на подготовленные позиции для того, чтобы вернуться и нанести более сильный удар оккупантам, рассказал командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Военное командование приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни бойцов. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Сырский принял решение об отходе ВСУ из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных рубежах.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", — сказал Александр Сырский.

По его словам, украинские бойцы достойно выполняли воинский долг, сделали все возможное для того, чтобы уничтожить лучшие российские военные части, нанести оккупантам значительные потери в живой силе и боевой технике.

"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", — подчеркнул он.

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Что говорят украинские военные о выходе из Авдеевки

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Билецкий заявил, что в Авдеевке военные "сделали все, и даже больше".

"Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", — сказал Андрей Билецкий. В условиях количественного превосходства россиян в живой силе, технике и оружии, ВСУ сделали все и даже больше.

Он отметил, что бойцы выходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Он поблагодарил командование за это решение и добавил, что бой продолжается.

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ВС РФ будут пытаться усложнить отход ВСУ

Аналитики Института изучения войны считают, что украинским военным, вероятно, придется провести контратаки, чтобы упорядоченно выйти из Авдеевки.

"Украинским силам, возможно, придется стабилизировать линию фронта путем контратаки в районе, где российские силы пытаются замкнуть окружение украинских сил в Авдеевке, чтобы провести упорядоченный отход", — говорится в сообщении.

Аналитики убеждены, что российские военные будут пытаться усложнить отход ВСУ, тогда как дальнейшие украинские контратаки могут привести к дальнейшим потерям противника. В ISW рассказали, что оккупантам, вероятно, будет трудно продвигаться на запад от Авдеевки к второстепенным подготовленным позициям, куда отходят ВСУ. При этом россияне могут понести значительные потери, если решат атаковать эти позиции ВСУ на открытом поле.

"Российские силы, вероятно, имеют целью усложнить или предотвратить украинское отступление в надежде нанести значительные в оперативном отношении потери украинским силам в этом районе, поскольку захват Авдеевки сам по себе не даст никаких значимых в оперативном отношении преимуществ или путей для продвижения", — отметили в ISW.

Авдеевское направление

Ситуация в Авдеевке: что известно

Ночью 17 февраля аналитики DeepState рассказали, что российские военные заняли Авдеевку железнодорожную больницу и городской парк. Кроме этого, оккупанты продвинулись на территорию Авдеевского завода металлических конструкций в районе Ласточкино и Невельского.

"К*цап продолжает большим количеством пехоты давить со всех сторон на позиции украинских военных", — сообщили аналитики.

Ситуация в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 17 февраля, украинские бойцы отбили 38 атак ВС РФ в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердычива и еще пять атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Какие бригады обороняли Авдеевку

По словам украинского волонтера Сергея Стерненко, Авдеевку держали 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, 53-я ОМБр, 47-я ОМБр, 59-я отдельная мотопехотная бригада, 3-я ОШБр, спецназовцы "Альфа" и "Омега", ССО, пограничники, Нацгвардия.

"Спасибо 110 бригаде, 53, 47 и 59 бригадам, Третьей штурмовой, спецназовцам Альфы и Омеги, ССО, пограничникам, нацгвардейцам и всем, кто держал Авдеевку в тяжелой битве с превосходящим врагом, нанося ему огромные потери. Честь павшим. Возвращение домой каждому, кто попал в плен", — сказал Стерненко.

Напомним, 16 февраля украинские хакеры группы "Кибер Сопротивление" рассказали, что в РФ хотят запустить фейк о якобы успехе оккупантов в Авдеевке. Кроме этого, враг приказал в сообщениях росСМИ упоминать о потерях личного состава.

В тот же день экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что враг, вероятно, пытается взять Авдеевку под свой контроль еще до начала президентских выборов в РФ.