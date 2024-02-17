"200-го комбата несут": спецназовцы "Азова" ликвидировали командира РФ под Кременной (видео)

Удар по блиндажу противника нанесла украинская артиллерия во взаимодействии с аэроразведкой. Радиоперехваты оккупантов показали смерть российского командующего, тело которого пытаются эвакуировать.

Украинские воины из "Азова" ликвидировали командира одного из российских батальонов в лесах под Кременной Луганской области. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале бригады в субботу, 17 февраля.

По информации в заметке, удар по блиндажу противника нанесла артиллерия 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ во взаимодействии с аэроразведкой.

Кроме того, защитники обнародовали видео, на котором видно момент удара по позициям врага и дым и пожар, которые возникли в результате этого.

Впоследствии радиоперехваты оккупантов показали смерть российского командира, тело которого пытаются эвакуировать в Кременную.

"200-го комбата несут. И просят помощи вывезти его в Кременную", — говорят оккупанты.

Ликвидация российских оккупантов

Напомним, 14 февраля журналист Юрий Бутусов сообщил, что на Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали российского пилота FPV-дронов Ивана Ванюшенко.

2 февраля российская частная военная компания "Редут" потеряла в Украине своего командира. Его "поймала" украинская мина на Херсонщине.

Кроме того, ранее ВСУ ликвидировали пилота РФ, который совершил более 500 боевых вылетов. Вячеслав Киселев был опытным штурманом ВС РФ. Он участвовал, в том числе, в бомбардировке городов в Сирии.