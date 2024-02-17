"Ситуация очень плохая": Кулеба назвал 2 проблемы западных боеприпасов для Украины

По словам украинского дипломата, не все снаряды подходят к одним и тем же установкам. При этом политики, которые "ставят галочку", не следят за этим.

Сегодня есть две ключевые проблемы, которые касаются поставок боеприпасов Украине. Речь идет не только про количество. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

По его словам, в первую очередь стоит поговорить про количество и постоянство этих поставок от партнеров. Они не совсем стабильные, при этом крайне необходимы украинским защитникам, чтобы иметь возможность продолжать бороться с российскими оккупантами.

"Ситуация очень плохая сегодня, это не моя политическая оценка, это месседж, который мы все получаем с фронта — президент, военные советники, военнослужащие пишут с фронта — плохая ситуация, нужны боеприпасы", — заявил Дмитрий Кулеба.

Вторая проблема, как отметил украинский дипломат, носит весьма специфический характер. Дело в том, что поставленные снаряды не всегда подходят к установкам, которые есть в наличии у украинских военных. Нельзя использовать один и тот же боеприпас на всех орудиях 155 калибра.

"Видите, когда принимается решение о поставках определенного количества снарядов, скажем 155 калибра, принимается политическое решение и поставлено 10 тысяч снарядов, мы ставим галочку и ждем следующие партии… Но дело в том, что все эти гаубицы и пушки калибра 155 мм были созданы для конкретных типов снарядов этого калибра, произведенных в конкретной стране. Политики ставят галочку, получают должное за осуществление этой поставки, а на местах возникает огромная техническая проблема", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 17 февраля сообщалось, что президент Чехии нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. По словам Петра Павела, неизвестный источник может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Для этого нужна помощь партнеров.