ВС РФ ударили по школе в Славянске: под завалами может быть человек, — МВА (видео)

По словам главы местной военной администрации Вадима Ляха, враг попал в ООШ №18. В ее здании находилась социальная столовая, "Пункт несокрушимости" и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Российские оккупанты в субботу, 17 ноября, обстреляли Славянск Донецкой области. Враг попал в местную школу, где под завалами может быть человек. Об этом сообщил глава МВА Вадим Лях.

"В Славянске — неспокойный вечер. Город снова подвергся вражескому обстрелу", — говорится в сообщении.

По его словам, около 20:00 враг попал в ООШ №18. В ее здании находилась социальная столовая, "Пункт несокрушимости" и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Кроме того, как отметил глава МВА, под завалами школы может находиться один человек. Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара и разбору завалов.

Обстрел Краматорска

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Краматорске российские оккупанты попали ракетами в промзону и частный сектор — вероятно, под завалами одного из домов находится четыре человека, из них двое детей 14 и 16 лет. Разрушены два дома, повреждены еще 23.

"На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели", — добавляет он.

Напомним, утром 15 февраля ВС РФ ударили по Украине ракетами разных типов — баллистическими, а также крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО уничтожили все ракеты, которые летели на Киев, сообщили в КГВА. Разрушений и жертв нет.