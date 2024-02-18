ВСУ сбили два Су-34 и один Су-35: резервы ПВО прикрывали выход из Авдеевки, — ISW

По словам аналитиков, средства ПВО использовались в критический период, когда сухопутные войска отходили от Авдеевки.

17 февраля Силы обороны Украины сбили три российских истребителя — два Су-34 и один Су-35 — над Донецкой областью. Судя по всему, задействовали скудные запасы средств ПВО, чтобы прикрыть вывод войск из Авдеевки. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 17 февраля.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны сбили все три самолета, которые вылетели для атак планирующими бомбами.

Российские источники оспаривали то, что самолеты были сбиты, но мнения "военкоров" разные. Некоторые говорили, что заявления Украины не соответствуют действительности, другие утверждали, что Су-34 вернулись на базу, но вот судьба Су-35 неясна.

Некоторые утверждали, что российские войска случайно сбили Су-35 огнем по своим.

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал спутниковые данные Cospas-Sarat, которые, по всей видимости, показывают местонахождение упавших самолетов.

Силы обороны Украины могут сбивать такие ценные авиационные средства российской группировки войск при наличии современных систем ПВО и ракет. Аналитики допускают, что эти системы использовались в критический период, когда сухопутных войск отходили от Авдеевки.

Напомним, что, по оценкам ISW, россиянам во время наступления на Авдеевку в последние дни впервые удалось обеспечить поддержку с воздуха наземным войскам.

Также сообщалось, что партизаны устроили диверсию на железной дороге в Волгограде. Поджог помешал логистике российских войск: через этот узел идут военные поезда в Крым и Ростов.