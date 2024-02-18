"Месть за Авдеевку": партизаны устроили диверсию на железной дороге в Волгограде (фото)

Поджог помешал логистике российских войск, поскольку через данный узел идут военные составы в Крым и Ростов.

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Партизаны "Атеш" организовали акцию саботажа на железнодорожной магистрали в Волгограде, Россия. Это нарушило планы по перемещению военных грузов и внесло заминку в логистическую систему российских вооруженных сил. Об этом сообщает партизанское движение в Telegram.

Один из членов группы "Атеш" устроил пожар в релейном шкафе на станции Максима Горького в Волгограде. Партизаны сообщают, что это привело к временной остановке передачи военной техники.

"Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Данная станция — важный узел, через который военные составы идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", — говорится в сообщении.

Партизаны подорвали железную дорогу в Волгограде Партизаны подорвали железную дорогу в Волгограде Партизаны подорвали железную дорогу в Волгограде

"Атеш" не сообщает дату, когда произошла диверсия по безопасности агента.

"Это месть за Авдеевку", — также дополнили партизаны.

Партизаны подорвали железную дорогу в Волгограде

Напомним, 8 февраля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что агенты подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины.

7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.