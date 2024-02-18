Более 1000 в год: в РФ раскрыли темпы производства беспилотников "Орлан"

По словам главного конструктора Романа Иванова, до 70% всей информации на поле боя оккупанты получают именно с дронов "Орлан-10" и "Орлан-30".

В России наращивают производство беспилотников типа "Орлан-10" и "Орлан-30". Генеральный конструктор "Специального технологического центра" (СТЦ) Роман Иванов в интервью российскому государственному агентству ТАСС рассказал о темпах производства БПЛА.

Иванов заявляет, что оккупанты получат 60-70% информации на поле боя именно с беспилотников "Орлан". Производство "Орлан-10" увеличено в 3-4 раза, а "Орлан-30" — в 20-25 раз, если сравнивать с 2021 годом. В целом изготавливается 1000 беспилотников в год или около 80 БПЛА в месяц.

Также в СТЦ заявляется, что они постоянно совершенствуют беспилотники на основе полученного опыта ведения войны против Украины. Примером Иванов назвал случай в 2022 году, когда украинские военные захватили полный комплект "Орлана" включая техническую документацию и станцию управления. Это заставило врага обновлять систему управления.

Трофейный "Орлан", захваченный на Харьковщине

Сейчас Минобороны РФ ведет переговоры с тем, чтобы производитель передал лицензию на производство своих дронов на других предприятиях, чтобы нарастить производство. Но генконструктор заявляет, что "Орланы" являются довольно сложным технологическим изделием, поэтому это мало кому под силу. В случае если партнеров найдут, то на налаживание производства понадобится до шести месяцев, и столько же времени понадобится для расширения собственных мощностей СТЦ.

Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать систему против разведывательных БПЛА оккупантов.

6 февраля украинские военные показали, как наземный робот "захватил" российский дрон "Орлан-30".