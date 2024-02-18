ВСУ уничтожили редкий российский ЗРК "Гибка-С": что известно о комплексе (видео)

Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" поступил на вооружение российских войск незадолго до начала полномасштабного вторжения. Он может поражать цели в радиусе до 6,6-5 км.

Украинские военные уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" на Авдеевском направлении. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на социальные сети.

В сети опубликовали видео уничтожения российской техники. На одном из кадров была замечена машина с комплексом "Гибка-С". Комплекс является очень редким, потому что он завершил испытания только в 2019 году. В основе "Гибки-С" лежат пусковые контейнеры от ПЗРК "Игла", "Стрела" или "Верба". Базируются пусковые установки на броневике "Тигр".

"Тигр" оснастили оптико-электронной системой для обнаружения воздушных целей. Заявляется, что "Гибка-С" может вести стрельбу во время движения автомобиля. Кроме того ЗРК имеет собственную самоходную радиолокационную станцию 1Л22 "Гармонь". Таким образом машина может обнаруживать воздушные цели в радиусе 40 км и на высоте до 10 км.

Неофициально сообщается, что "Гибку-С" приняли на вооружение российской армии незадолго до начала полномасштабной войны в 2022 году.

Характеристики "Гибки-С" зависят от модели ПЗРК:

дальность поражения из ПЗРК "Игла-С" — 6 км;

высота поражения с ПЗРК "Игла-С" — 3,5 км;

дальность поражения с ПЗРК "Верба" — 6,5 км;

высота поражения с ПЗРК "Верба" — до 4,5 км.

Напомним, 9 января СМИ проанализировали, что известно о ЗРК "Гибка-С" российских войск.

12 февраля российский ЗРК С-350 подорвался в Луганской области на собственной мине. Однако пусковой комплекс уцелел.