"Экономическое бронирование": какие варианты разрабатываются в Украине, — УП (инфографика)

По приблизительным оценкам, в Украине по состоянию на зиму 2024 года есть 11,1 млн мужчин призывного возраста, но реальное количество, которое можно мобилизовать, значительно меньше. Кроме этого это дорого для бюджета, поэтому разрабатывается два варианта ежемесячных взносов за работу в тылу.

В Украине проголосовали за законопроект о мобилизации в первом чтении. На одного призванного в армию мужчину нужно, чтобы его обеспечивало четыре человека. Поэтому в правительстве работают над экономическим бронированием. Об этом сообщает "Украинская правда".

Теоретически в Украине по состоянию на зиму 2024 года есть 11,1 млн мужчин призывного возраста. В издании посчитали, сколько из них работают, платят налоги, имеют статус инвалидности и находятся заграницей. Также среди этих 11,1 млн человек более 11% уже служат в различных структурах Сил обороны Украины.

Количество военнообязанных мужчин в Украине Фото: Украинская правда

Инициативная группа в Верховной Раде во главе с председателем экономического комитета Дмитрием Наталухой провели расчеты дополнительной мобилизации. Из 11,1 млн человек надо исключить до 50% мужчин:

почти 3 млн мужчин находятся на временно оккупированной территории с 2014 года;

около 1 млн мужчин находится за границей;

1,5 млн мужчин имеют различные группы инвалидности.

Поэтому реальными категориями для мобилизации в издании назвали только две:

2,8 млн трудоустроенных мужчин и 600 тысяч активных ФЛП;

почти 950 тысяч человек, которые находятся в Украине, но государству неизвестно об их деятельности ничего, кроме ИНН. Они не работают, не платят налогов и не служат в Силах обороны.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма говорит, что представителям ТЦК проще мобилизовать тех, о ком государству хоть что-то известно. Поэтому часто они приходили на предприятия и мобилизовали мужчин оттуда, но сейчас такого запаса прочности у системы нет. Государство хочет создать экономическое бронирование, когда за определенную сумму в бюджет можно забронировать работников.

"Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги", — объясняет Шурма.

Сейчас обсуждается сделать возможным бронирование при нижней заработной плате в пределах 30-35 тысяч гривен в месяц. За одного такого работника надо будет заплатить 18 тысяч гривен. Таким образом чиновники еще и надеются решить проблему с ФЛП, они должны будут официально оформиться по трудовому договору, чтобы получить "экономическую бронь".

Другой проект предусматривает право бронировать и ФЛПов, если компания будет ежемесячно платить 20 тысяч гривен за одного человека.

Основной проблемой, как пишут в издании, является то, что обе суммы экономического бронирования являются слишком высокими для большинства членов Федерации работодателей, с которыми общались журналисты. Они говорят, что готовы платить в пределах 6000 гривен за человека. Потенциально от "экономического бронирования" бюджет может получить от 60 до 520 млрд гривен в зависимости от сценария и стоимости налога.

Сценарии поступлений в бюджет, в зависимости от фиксированной ставки за работника Фото: Украинская правда

Напомним, 14 февраля СМИ писали, что в Украине рассматривается два варианта экономического бронирования от мобилизации.

16 февраля в Минюсте озвучили детали мобилизации заключенных. Решение о мобилизации гражданина с судимостью должны принимать органы ТЦК.