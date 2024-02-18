В Минобороны прокомментировали соглашение по безопасности Украины и Франции

Глава ведомства Рустем Умеров отметил, что соглашение закладывает рамки будущего сотрудничества двух государств в сферах безопасности и оборонной промышленности.

Подписание соглашения между Украиной и Францией о сотрудничестве в сфере безопасности стало еще одним значительным шагом солидарности свободного мира перед лицом российской агрессии. Об этом 18 февраля сообщили в Минобороны Украины.

"Документ закладывает рамки нашего будущего сотрудничества в сферах безопасности и обороны, включая нашу совместную работу в военной и оборонной промышленности", — прокомментировал соглашение глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

В оборонном ведомстве уточнили, что в текущем году Франция предоставит до 3 млрд евро дополнительной помощи. При этом в год полномасштабного вторжения РФ французская сторона предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 млрд евро, а в 2023 — 2,1 млрд евро.

"Я благодарен нашим французским партнерам за непоколебимую поддержку. Проявляя солидарность и объединяя наши усилия, мы сможем обеспечить будущий мир и стабильность в Европе", — подчеркнул Умеров.

Напомним, 16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Глава украинского государства в связи с этим отметил, что данный документ является беспрецедентным и закрепляет немецкую поддержку Украины на уровне более 7 млрд евро в 2024 году.