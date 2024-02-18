"Путина убьют его приспешники": снайпер ВСУ Елена Белозерская дала откровенное интервью

Елену в зарубежных СМИ называют "самой смертоносной женщиной-снайпером Украины". А в ВСУ она служит вместе с мужем.

Елена Белозерская, в прошлом - журналистка, а сейчас – снайпер в украинском спецподразделении "Артан" Минобороны Украины, дала откровенное интервью The Sun, рассказав о своей работе. Елена, на счету которой как минимум 10 подтвержденных ликвидаций вражеских солдат, отметила, что сама бы хотела убить Путина, но, скорей всего, это сделают "его собственные приспешники".

44-летняя Елена Белозерская заявила, что Путин "не доживет до международного трибунала, где его будут судить". По ее мнению, российского президента убьют его собственные приспешники, как только "российская элита поймет, что правление Путина становится для них невыгодным".

Елена Белозерская - снайпер спецодразделения ВСУ Фото: Facebook Олена Білозерська

"Конечно, я бы убила его, если бы могла, но получить такой шанс для меня нереально", — рассказала Елена, на счету которой как минимум 10 подтвержденных ликвидаций.

Она также назвала Путина "неадекватным человеком" и предупредила, что, если ему удастся захватить Украину, следующими могут быть захвачены другие соседние страны, такие как Молдова, Польша, страны Балтии или Финляндия.

Женщина-снайпер добавила, что Россию можно победить только на поле боя, потому что "российские политики никогда не выполняют своих обещаний" и нарушают любые договоры.

Елена присоединилась к украинской армии, как снайпер-доброволец еще в 2014 году, в Днепре, одновременно работая журналисткой в ​​Киеве, а в 2018 году стала штатным солдатом Корпуса морской пехоты Украины.

Она была демобилизована в 2020 году, но вернулась воевать за свою страну после вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до сих пор служит в украинском спецподразделении "Артан".

Спецподразделение "АРТАН" — это подразделение специального назначения ГУР Минобороны Украины. Спецподразделение было сформировано офицерами ГУР МОУ и добровольцами в 2022 году в Киеве.

Белозерская была демобилизована из морской пехоты в 2020 году, но она и ее муж Валерий Воронов все еще были членами Служб территориальной обороны Украины.

Она ранее написала книгу "Дневник нелегального солдата", в котором говорится, что в течение первых нескольких лет ее службы таким добровольцам, как она, технически не разрешалось воевать на передовой, но в 2016 году закон был изменен.

Елена Белозерская на презентации своей книги Фото: Facebook Олена Білозерська

Она была хорошо известна еще до войны, поскольку ее оппозиционная журналистская деятельность поставила ее под угрозу тюремного заключения во времена Януковича.

Всего за несколько недель до вторжения в 2022 году она заявила, что не верит, что Путин отдаст приказ о вторжении, и что его наращивание войск было просто "давлением и запугиванием".

Но когда ее оценка оказалась ложной, она и ее муж записались в армию. Она говорит, что 24 февраля 2022 года стал самым тяжелым днем ​​войны, когда ВС РФ пытались штурмовать Киев.

"Было страшно — если бы оккупанты захватили Киев, они бы убили моих родителей. Когда мы прогнали врагов от столицы, стало морально легче", — сказала она.

Елена рассказала, что характер войны изменился и стал сложнее по сравнению с боевыми действиями 2014 и 2017 годов из-за использования Россией дронов, позволяющих противнику "следить за вами постоянно".

Елена уверена, что Украина должна продолжать борьбу с Россией, чтобы вернуть себе контроль над своими границами, как они были определены в 1991 году после распада Советского Союза.

"После этого Украина должна изолироваться от России с помощью надежной и очень хорошо укрепленной границы, усилить свою армию и, наконец, вступить в НАТО", — сказала Елена.

"Россия воюет против нас не потому, что ей не нравится нынешнее украинское правительство или украинский политический курс, а потому, что ее не устраивает само существование Украины. Если Россия не потерпит поражение на поле боя, она не прекратит попытки завоевать Украину. Как показывает история и практика, российские политики никогда не выполняют своих обещаний. Любой мирный договор, который они подпишут, они нарушат. С ними нечего обсуждать и договариваться", — отметила снайпер.

Она призналась, что не испытывает никаких эмоций, когда ликвидирует свои цели.

"Когда враг приближается к нашей позиции, чтобы убить меня, думает ли он, есть ли у меня муж, родители или дети? Моральные муки по поводу "убийства человека" придумали люди далекие от войны. Вооруженный враг – это не человек, а цель. Если вы поднимаете оружие против моей страны — все, вы мишень. Если я не устраню его вовремя, он может убить меня или одного из побратимов", — сказала она.

Елена отметила, что на поле боя она "не заморачивается глупостями".

"Это материал для книг и фильмов. В реальной жизни любой, кто думает подобным образом в бою, уже почти мертв", — резюмировала снайпер.

Елена была ранена в бою – ее правая щека парализована после того, как ее задела пуля. И в конце интервью она раскритиковала голливудское изображение роли снайпера.

"В кино показывают, будто снайпер видит глаза живого человека. Но вы не можете видеть глаза. Вы просто видите силуэт вооруженного человека и стреляете по нему. Вот и все… если промахнешься, почувствуешь себя так, будто проиграл", — сказала Белозерская.

Напомним, ранее Фокус писал об украинском снайпере Вячеславе Ковальском, который установил мировой рекорд, ликвидировав офицера Вооруженных сил Российской Федерации на расстоянии 3 800 метров. Ковальский застрелил российского офицера на расстоянии 3 800 метров из винтовки "Володар обрію" калибра 12,7×114 мм HL, которую разработала одноименная украинская компания.