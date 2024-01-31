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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский снайпер ликвидировал офицера РФ с почти 4 км: особенности его оружия (фото, видео)

Вячеслав Ковальский, украинский снайпер, военный
Снайпер Вячеслав Ковальский установил мировой рекорд

Военный застрелил оккупанта из крупнокалиберной снайперской винтовки "Властелин горизонта", которую разработала украинская компания.

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В ноябре 2023 года украинский снайпер Вячеслав Ковальский установил мировой рекорд, ликвидировав офицера Вооруженных сил Российской Федерации на расстоянии 3 800 метров. Сейчас он проводит обучение для бойцов из 32-й Отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский застрелил российского офицера на расстоянии 3 800 метров из винтовки "Властелин горизонта" калибра 12,7×114 мм HL.

Вячеслав Ковальский, украинский снайпер, военный Fullscreen
Украинский снайпер Вячеслав Ковальский

"Своим учителем особенно гордятся снайперы 32 ОМБр. Ежедневно в кропотливой работе по уничтожению врагов они совершенствуют свое искусство меткого выстрела, чтобы называться достойными учениками своего наставника. Твердой руки, холодного сердца, зоркого глаза, ребята! Все будет Украина!" — говорится в сообщении.

Вячеслав Ковальский, украинский снайпер, военный Fullscreen
Украинский снайпер Вячеслав Ковальский
Вячеслав Ковальский, украинский снайпер, военный Fullscreen
Украинский снайпер Вячеслав Ковальский

Винтовка "Властелин горизонта": что известно

Многоцелевую крупнокалиберную снайперскую винтовку "Володар обрію" разработала украинская компания ООО "Володар Обрію". Специальный патрон 12,7×114 мм HL способствует максимальной эффективности оружия.

Винтовка предназначена для проведения диверсионных и контрдиверсионных мероприятий, в частности в горной местности и пустыне. Она может уничтожать врага, расчеты крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и легкобронированную технику.

Характеристики оружия:

  • эффективная дальность снайперского выстрела — 2500 метров;
  • темп стрельбы — до восьми выстрелов в минуту;
  • масса винтовки — около 15,7 кг;
  • длина со сложенным прикладом — 1,52 м;
  • длина в развернутом виде — 1,82 м.

Напомним, 18 ноября 2023 года украинский снайпер Вячеслав Ковальский ликвидировал российского офицера с расстояния 3 800 метров. Выстрел произошел через реку от российской военной базы в Херсонской области. Украинские бойцы наблюдали за оккупантами, после чего снайпер определил все данные для выстрела. Первый — был неудачным, но после второго оккупанта было уничтожено.