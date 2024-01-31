Український снайпер ліквідував офіцера РФ з майже 4 км: особливості його зброї (фото, відео)

Військовий застрелив окупанта з великокаліберної снайперської гвинтівки "Володар обрію", яку розробила українська компанія.

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У листопаді 2023 року український снайпер В’ячеслав Ковальський встановив світовий рекорд, ліквідувавши офіцера Збройних сил Російської Федерації на відстані 3 800 метрів. Наразі він проводить навчання для бійців з 32-ї Окремої механізованої бригади. Про це повідомили в пресслужбі бригади у Facebook.

Український снайпер В'ячеслав Ковальський застрелив російського офіцера на відстані 3 800 метрів з гвинтівки "Володар обрію" калібру 12,7×114 мм HL.

Український снайпер В"ячеслав Ковальський

"Своїм вчителем особливо пишаються снайпери 32 ОМБр. Щодня у кропіткій роботі зі знищення ворогів вони вдосконалюють своє мистецтво влучного пострілу, щоби називатися гідними учнями свого наставника. Твердої руки, холодного серця, зіркого ока, хлопці! Все буде Україна!" — йдеться у повідомленні.

Український снайпер В"ячеслав Ковальський Український снайпер В"ячеслав Ковальський

Гвинтівка "Володар обрію": що відомо

Багатоцільову великокаліберну снайперську гвинтівку "Володар обрію" розробила українська компанія ТОВ "Володар Обрію". Спеціальний набій 12,7×114 мм HL сприяє максимальній ефективності зброї.

Гвинтівка призначена для проведення диверсійних та контрдиверсійних заходів, зокрема в гірській місцевості та пустелі. Вона може знищувати ворога, розрахунки великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та легкоброньовану техніку.

Характеристики зброї:

ефективна дальність снайперського пострілу — 2500 метрів;

темп стрільби — до восьми пострілів за хвилину;

маса гвинтівки — близько 15,7 кг;

довжина зі складеним прикладом — 1,52 м;

довжина в розгорнутому вигляді — 1,82 м.

Нагадаємо, 18 листопада 2023 року український снайпер В'ячеслав Ковальський ліквідував російського офіцера з відстані 3 800 метрів. Постріл відбувся через річку від російської військової бази в Херсонській області. Українські бійці спостерігали за окупантами, після чого снайпер визначив всі дані для пострілу. Перший — був невдалим, але після другого окупанта було знищено.