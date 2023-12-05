Найдовший постріл в світі: WSJ розкрив деталі рекордного влучання снайперської пари СБУ (фото)

Вʼячеслав Ковальський та його напарник годинами лежали на морозі, щоб в потрібний момент зробити постріл. Але перед цим потрібно було вирахувати багато елементів, серед яких швидкість вітру, відстань та інші. Снайперська двійка впевнена, що влучання стало смертельним для окупанта.

Related video

Куля пролетіла приблизно 9 секунд, перш ніж досягла своєї цілі та ліквідувала окупанта. Постріл перевищив попередній світовий рекорд на понад 250 метрів. The Wall Street Journal поспілкувався з бійцями про рекордний постріл.

Вʼячеслав Ковальський — автор рекордного пострілу. Він з напарником годинами нерухомо лежав на морозі, перш ніж надійшла команда стріляти в окупанта на відстані понад 3 км. Новина про це облетіла весь світ, але деякі експерти скептично ставляться до того, що постріл Ковальського був рекордним. Для ураження цілей на великих відстанях потрібно враховувати безліч факторів:

вологість повітря;

швидкість вітру;

температуру;

кривину Землі;

мати гарну снайперську гвинтівку та багато везіння.

Постріл Вʼячеслава Ковальського був знятий на відео. Він відбувся 18 листопада. Переглянувши відео десятки разів снайпер переконаний, що постріл став смертельним для ворога.

Вʼячеслав Ковальський Фото: The Wall Street Journal

"Я думав, що росіяни тепер знатимуть, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться", — сказав Ковальський.

Експерти та снайпери, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що заявлений постріл хоч і складний, але можливий. Бійці мали необхідне обладнання для пострілу, але деякі фактори не залежали від них, наприклад, погодні умови.

"У звичайній снайперській стрільбі існує дуже багато змінних, які важко піддаються кількісній оцінці, тому реальність така, що на дистанціях понад 1300 метрів можна покладатися більше на везіння, ніж на майстерність", — сказав Стів Волш, колишній інструктор зі снайперської стрільби морської піхоти США.

Постріл Ковальського та його побратима по снайперській парі відбувся на відстані 3800 метрів, що приблизну на третину довше, ніж довжина мосту Золоті Ворота. Попередній рекорд належав канадському снайперу ССО під час війни в Іраку у 2017 році. Тоді влучний постріл відбувся на відстані 3535 метрів.

Як відбувся рекордний постріл

Військові контррозвідки СБУ кажуть, що постріл відбувся через річку від російської військової бази в Херсонській області. Вони зайняли позицію та спостерігали за групами російських окупантів, які рубали дрова. Їх було визначено низькопріоритетними цілями. Близько полудня зʼявилась група з п'яти військових, і Ковальський помітив, що один з них проводив інструктаж. Це був офіцер.

Вʼячеслав Ковальський зі своєю снайперською гвинтівкою Фото: The Wall Street Journal

Напарник Ковальського взявся до роботи. Він взяв лазерний далекомір та вирахував відстань до окупантів. Також обладнання дозволило визначити вітер та метеорологічні дані. Був сильний вітер, який змістив би кулю на 61 метр в бік. Після цього військовий визначив всі дані для пострілу, в тому числі фактор обертання Землі.

Було прийнято рішення зробити пробний постріл. Споттер повідомив, що Ковальський промахнувся. Вони помилились із визначенням швидкості вітру. Після перезарядки снайпер прицілився ще раз.

"Ти маєш стріляти негайно, бо вітер постійно змінюється", — сказав напарник.

Ковальський прицілився на росіян знову й отримав команду: "можна". Снайпер СБУ натиснув на спусковий гачок. Від пострілу до ураження цілі минуло 9 секунд. Експерт з балістики Бред Міллард каже, що саме стільки часу знадобиться кулі, щоб влучити в ціль на відстані 3800 метрів.

Снайпер навмисно цілився вище цілі, бо сила тяжіння впливатиме на політ кулі. Також зазначається, що куля знизилась десь на 100 метрів. Вона влучила в офіцера РФ, той впав і на цьому відео завершується.

"Немає жодних шансів, що він вижив", — каже Ковальський після перегляду десятків разів свого відео.

На думку військового, куля влучила в грудну клітку або живіт. Проте Міллард не впевнений, що росіянин загинув. Достеменно неможливо це встановити, на його думку. Також через те, що на відео достеменно невідомо про ліквідацію окупанта, можуть бути й надалі скептики, які не визнаватимуть рекорду СБУ. На ці закиди Ковальський каже, що інтернет-критики неправі, бо він використовував особливу кулю. Вона має більшу гільзу, яка містить більше вибухової речовини, що пришвидшує швидкість польоту. Окрім цього на міжнародних змаганнях снайпери вже неодноразово уражали, хай і нерухомі, але цілі на відстані понад 3,5 км.

Ліворуч кастомна куля, яку роблять в Україні, а праворуч – звичайна куля Фото: The Wall Street Journal

Куля до снайперської гвинтівки довжиною 16 см. Ствол виготовляє Bartlein Barrels, приціл — японська компанія. Все інше — українське, кажуть бійці.

Вʼячеслав Ковальський та його напарник — не звичайні снайпери. Ковальський десятиліттями перемагав у змаганнях зі стрільби на довгі дистанції в Європі та Північній Америці. Свого напарника Вʼячеслав зустрів на подібних змаганнях в Україні. Вʼячеславу вже 58 років. Снайпери додають, що вони не шкодують, що вбивають окупантів.

Нагадаємо, 1 грудня Barrett представив далекобійну снайперську гвинтівку MRADELR.

Також в СБУ розказали, як снайпери СБУ захищали "Дорогу життя" до Бахмута.