Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях, — DeepState (карта)

По данным аналитиков, ВС РФ смогли продавить украинскую оборону возле Вербового, там проводятся стабилизационные мероприятия.

Оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Враг продвинулся возле Ивановского в Донецкой области и Вербового в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Российские войска активизировали наступление на Работинском выступлении. Враг пытается зайти в само Работино, которое было освобождено во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Сейчас бои продолжаются за опорный пункт южнее населенного пункта. Отмечается, что ВС РФ смогли продавить оборону возле Вербового. ВСУ проводят стабилизационные мероприятия. Без них ситуация может сложиться плохо. Это понимают как в украинской армии, так и в армии ВС РФ.

Продвижение российских войск возле Роботино Фото: deepstatemap.live

В вечерней сводке Генерального штаба указывают, что за сутки произошло 56 боевых столкновений. В частности на Бахмутском направлении отбито 4 атаки вблизи Ивановского, Клищеевки и Андреевки. Враг пытался улучшить свое тактическое положение. На Запорожском направлении было зафиксировано 8 атак в районе Работино.

Карта вблизи Ивановского 17 февраля Фото: deepstatemap.live Карта вблизи Ивановского 18 февраля Фото: deepstatemap.live

Напомним, 18 февраля СМИ назвали 5 мест, где РФ пытается прорвать оборону украинских войск.

Также стало известно, что Германия передала Украине непригодные для боя броневики BATT UMG, которые приобрели по завышенной цене.