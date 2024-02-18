Германия передала Украине непригодные для боя бронемашины по завышенным ценам, – Bild

Поставленные APC защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций.

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Ведомство обороны ФРГ доставило в Украину бронетранспортеры BATT UMG, которые оказались непригодными для боевых операций и были приобретены по завышенным ценам. Об этом говорится в издании Bild.

В конце мая правительство ФРГ объявило о поставке Украине 66 бронетранспортеров APC от компании FFG. Эти бронетранспортеры массой в 10 тонн разработаны в США и производятся по американской лицензии в различных странах мира. Поставки начались в октябре, и на данный момент Вооруженные Силы Украины получили 48 машин.

Согласно информации из BILD, эти бронетранспортеры оказались полностью непригодными для эксплуатации в условиях, действующих в Украине, а также вообще для использования в боевых ситуациях.

"У них тонкая обшивка, нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Поставленные APC защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций", — говорится в сообщении.

Эксперт по анализу открытых данных из BILD Юлиан Репке выяснил, что Минобороны ФРГ изначально рассматривало два варианта: легкие машины от FFG и тяжелые Fuchs от Rheinmetall. Первый вариант был выбран с обоснованием "как наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно".

Интересно, что в Минобороны ФРГ ссылаются на Киев, говоря, что "усиленная противоменная защита тогда не требовала Украина". Между тем, анонимный украинский чиновник рассказал BILD, что, "конечно, мы хотели бы машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".

Как удалось выяснить в ходе расследования, немецкая FFG передала заказы на все 66 машин американскому подрядчику The Armoured Group (TAG). В результате все БТР собрали на заводе TAG в ОАЭ. Оттуда броневики доставили в Украину с остановкой в Германии.

По данным источника, ни один из бронетранспортеров не был собран в Германии. Цены государственного контракта были завышены в три раза: на мировом рынке бронетранспортеры APC от TAG примерно стоят около 200 000 евро, в то время как Минобороны ФРГ заплатило за них 600 000 евро за одну машину.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали "беспрецедентный документ". Соглашением закреплено, что в 2024 году Германия выделит 7 миллиардов евро на поддержку Украины. Также пункты касаются санкций, наказания РФ за нападение, вступления в ЕС и вражеских активов.